«Vi racconto com'è nata l'idea del Premio Asti d'Appello» [VIDEO]

Evento
11 Novembre 2026 11:37:30
La finale della diciottesima edizione del Premio Asti d’Appello si svolgerà a Teatro Alfieri domenica 22 novembre alle 16.30. Saranno otto i finalisti che si contenderanno l’ambito premio di questa attesa cerimonia conclusiva.
Il Premio, organizzato dalla omonima Associazione Culturale presieduta dal notaio Stefano Bertone, si appresta dunque, attraverso il doppio voto di una giuria popolare e di una togata - e del contributo della giuria giovane - a consegnare il primo premio al vincitore che consiste in 10.000 euro.
Ci saranno poi anche premi minori tra cui il Premio Rotary da 1.000 euro, destinato al romanzo più votato dalla giuria giovane. Gli otto finalisti di questa edizione, già finalisti di altri premi nazionali, sono: Barbara Baraldi, Anna Folli, Chiara Francini, Mattia Insolia, Emilio Jona, Andrea Kerbaker, Antiniska Pozzi ed Elena Rui.
La nostra giornalista Monica Jarre ha incontrato il presidente Bertone per confrontarsi con lui sull'evento e sulle aspettative di quest'anno.
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