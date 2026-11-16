Il premio Davide Lajolo 2026 a Gad Lerner [INTERVISTA]

È stato consegnato al giornalista e scrittore Gad Lerner, per aver innovato il giornalismo della carta stampata e della televisione, per la capacità di anticipare e interpretare i processi sociali, il Premio Davide Lajolo “Il ramarro”, riconoscimento consistente quest’anno nell’opera “Il bosco di Davide” del pittore Giulio Lucente, un attestato che l’Associazione Davide Lajolo consegna da oltre vent’anni a personaggi che si sono distinti per impegno professionale, culturale e civile.

Durante la cerimonia introdotta da Roberta Bellesini, presidente della Biblioteca G. Faletti, Laurana Lajolo ha ricordato la figura del padre, originario di Vinchio, il suo percorso professionale, la sua creatività e il suo impegno, ha parlato di Ulisse, nome di battaglia del partigiano Davide, dei suoi incontri.

Di Francesco Scotti che lo chiamò come caporedattore per l’Unità di Torino, sua scuola di giornalismo dove conobbe Ludovico Geymonat, Paolo Spriano e il giovane Italo Calvino “mio padre tornava a casa alle 3 di notte e ripartiva alle 9 del mattino, respirava “l’aria di piombo”, come diceva insieme ai suoi tipografi”.

In redazione c’era anche un certo Raf Vallone, cultore delle poesie di Catullo che trovarono spazio nella terza pagina del giornale insieme ai racconti di Cesare Pavese. «Il primo corsivo di Ulisse, pseudonimo che mio padre mantenne da giornalista, è dell’11 maggio 1945, un testo breve e battagliero in difesa dei partigiani, che gli costò il carcere».

Alla fine del '47 fu mandato a Milano “un po’ troppo distante da Vinchio ma che in seguito divenne la sua città del cuore”. A Milano collaborò con Picasso, Quasimodo, Feltrinelli, Dario Fo. A Gianni Rodari affidò una pagina per i bambini.

Poi ci fu l’alluvione del Polesine, «Mio padre ci andò con il pittore ErnestoTreccani, con altri pittori e scrittori perchè trasmettessero emozioni ai lettori. Visse la tragedia dell’Ungheria – continua Laurana Lajolo – e quando già non lavorava più per “L’Unità” incominciò a parlare del socialismo dal volto umano, fu eletto deputato ma continuava ad essere giornalista nel cuore, negli anni ‘70 nacque la maggior parte dei suoi libri in cui racconta di una società contadina che cambia».

A colloquiare con Gad Lerner è stata, invece, la giornalista Valentina Archimede «Gad Lerner è molte cose – lo ha presentato – ma oggi ci focalizzeremo sul giornalista». Nato in Libano da famiglia ebraica, Lerner ha avuto un percorso professionale molto

complesso e articolato che non ha tralasciato la televisione, «sono stato molto fortunato e ho avuto tante opportunità», ha ricordato i suoi primi passi a Lotta Continua, di quando il compenso giornaliero era di 5.000 lire e 10.000 per il sabato e la domenica.

«La mia esperienza l’ho fatta per strada, leggendo molto, sorprendendomi, spiazzando il pubblico e facendo venire dubbi», ha parlato della precarietà dei giovani giornalisti, «e non è un bene perché la democrazia si nutre di informazione di buona qualità

e questa costa».

Il giornalista ha poi dichiarato il suo sdegno per facoltosi imprenditori che selezionano chi deve dirigere i giornali in base alla capacità di “obbedienza”, un dominio esercitato anche detenendo le leve dell’AI.

«Gad - ha infine concluso Laurana Lajolo – ci ha spiegato come, studiando, si possa interpretare l’oggi ma io aggiungo anche conoscendo la gente, entrando nei suoi sentimenti, incontrandola».