Il municipio di Asti si svela: questa mattina le prime visite in anteprima dopo il restauro [VIDEO E FOTO]

Si sono svolte questa mattina le visite guidate straordinarie organizzate in occasione delle Giornate di Valorizzazione promosse dal Ministero della Cultura, che hanno permesso ai cittadini di scoprire in anteprima i risultati dei restauri del Palazzo Civico di Asti, in piazza San Secondo. I visitatori, suddivisi in due turni, sono stati accolti da progettisti, tecnici, responsabili dei lavori e funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, insieme al sindaco Maurizio Rasero.

I cittadini sono tornati in municipio dopo i lunghi lavori di ristrutturazione e restauro [foto Billi]

Sono stati loro a illustrare gli interventi realizzati, dal tetto al piano terra, per restaurare il municipio in vista di una sua parziale e nuova destinazione d'uso. Tutto il piano terra, infatti, diventerà presto la nuova sede dell'Atl Langhe Monferrato Roero, sede provinciale di Asti, dove i turisti potranno rivolgersi per ricevere informazioni e assistenza in più lingue, utili a scoprire e visitare il territorio. Una scelta che, come ha spiegato Rasero, tiene conto del fatto che nelle principali città turistiche le sedi delle Atl si trovano generalmente in centro, spesso nei pressi degli edifici più rappresentativi. In vista di questa nuova funzione, il municipio assumerà anche un'ulteriore denominazione: «Porta del Monferrato».

L'androne del municipio in un momento della visita

Quello nel Palazzo Civico è stato un viaggio tra storia, cultura locale e curiosità, con uno sguardo rivolto anche a ciò che diventerà l'edificio una volta completati gli ultimi interventi previsti dal piano strategico «Asti: Vino e Cultura», finanziato con fondi europei Fesr. L'itinerario, della durata di circa due ore, è partito dalla piazza e dall'androne, per poi proseguire lungo il monumentale scalone alfieriano e raggiungere le sale di rappresentanza del primo piano.

Alcuni dei locali al piano terra che saranno adibiti a nuova sede dell'Atl

La prima tappa è stata dedicata alla storia del palazzo, più volte modificato nel corso dei secoli. A illustrarne l'evoluzione è stata l'architetto Francesca Lupo che, mappe e documenti alla mano, ha ripercorso le trasformazioni dell'edificio fino alla sua attuale funzione di sede principale dell'amministrazione cittadina. Particolare interesse ha suscitato la descrizione degli interventi strutturali, che hanno previsto la rimozione delle precedenti camicie in cemento armato attorno alle murature, consentendo di riportare alla luce gli originali pilastri. Gli specialisti hanno colto l'occasione anche per rievocare le origini medievali del complesso, sorto nell'area della Cortina Sancti Secundi con una struttura porticata del tutto affine ai broletti lombardi. Un luogo storicamente legato sia alle assemblee comunali sia alle vivaci attività commerciali del mercato e della vicina Ala delle Granaglie.

Lo scalone progettato da Benedetto Alfieri

Un momento altrettanto suggestivo è stato dedicato alla presentazione dei risultati degli scavi archeologici condotti durante i lavori, che hanno riportato alla luce la storia «non visibile» del complesso. A illustrare le caratteristiche del palazzo nelle epoche più antiche e il suo rapporto con il contesto urbano tra Seicento e Settecento (ancora oggi documentato sulla parete sinistra salendo lo scalone principale) è stato l'archeologo Francesco Rubat Borel, funzionario del Ministero della Cultura con competenze territoriali sulle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Nel corso della spiegazione ha ricordato come le torri cittadine abbiano progressivamente perso la loro funzione simbolica e difensiva con l'affermarsi delle dominazioni signorili dei Visconti, degli Orléans e dei Savoia. Un declino inesorabile, culminato nel 1680 con il crollo della struttura a torre che sorgeva nei pressi dell'attuale municipio.

La visita nel passaggio tra il piano terra e le sale di rappresentanza

I saggi stratigrafici eseguiti sull'edificio hanno rivelato una complessa sovrapposizione di tonalità chiare e scure, portando gli organi di tutela a conservare l'assetto storicizzato, caratterizzato dalle sfumature dell'ocra e del marrone. Una scelta che garantisce coerenza visiva con gli ambienti interni e, in particolare, con lo scalone d'onore. Nel corso della visita è stato inoltre ricordato il 1558, anno in cui il duca Emanuele Filiberto di Savoia donò ufficialmente l'edificio alla comunità astigiana, destinandolo a sede permanente dell'amministrazione cittadina.

Il sindaco Maurizio Rasero

Grande emozione anche per la riscoperta, dopo anni di chiusura al pubblico, del maestoso scalone progettato nel 1740 dall'architetto Benedetto Alfieri e arricchito da balaustre in pietra lavorata. I partecipanti hanno potuto ammirare anche gli interventi decorativi realizzati nel 1929 da Ottavio Baussano per rimediare ai danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto. Tra gli elementi più significativi, i medaglioni dedicati agli illustri cittadini astigiani e la grande riproduzione della cartografia storica tratta dal «Theatrum Sabaudiae» del 1682.

L'architetto Cristina Cirio

Nell'ex sala del Consiglio si sono svolti gli interventi istituzionali. Ad aprirli è stato il sindaco Maurizio Rasero, che ha definito il Palazzo Civico «la casa di tutti i cittadini», sottolineando come il gruppo di astigiani presenti fosse il primo a entrare nell'edificio dopo i lunghi e articolati lavori di ristrutturazione. A illustrare nel dettaglio le diverse fasi del cantiere sono stati poi i professionisti coinvolti. Si è trattato di interventi particolarmente complessi, realizzati anche con strumenti d'avanguardia e che hanno dovuto affrontare diverse criticità, tra cui il rinvenimento di amianto. Un lavoro di grande precisione, reso possibile anche dalla presenza di imprese e professionisti specializzati in questo genere di cantieri: Fiammengo Federico Srl, Ducale Restauro Srl e lo Studio di archeologia Marco Subbrizio.

Il nuovo Soprintendente Deneb Teresa Cesana

Tra i professionisti presenti all'evento anche l'architetto Cristina Cirio, responsabile del Servizio Edifici Storici del Comune di Asti, che ha seguito direttamente i progetti di restauro nell'ambito del piano strategico «Asti: Vino e Cultura»; l'ingegner Christian Baldini, progettista e direttore dei lavori per le strutture; e l'architetto Giorgio Gilardetti, progettista e direttore dei lavori. Tutti hanno offerto interessanti contributi tecnici e storici, ripercorrendo le diverse tappe della progettazione e della realizzazione delle opere. A intervenire durante l'approfondimento nella seconda parte della visita, oltre allo stesso Francesco Rubat Borel, è stata anche la dottoressa Deneb Teresa Cesana, che dal 1° ottobre ricopre l'incarico di soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Da sinistra l'ingegner Christian Baldini, l'archeologo Francesco Rubat Borel e l'architetto Giorgio Gilardetti

[foto Billi]