Al Centro Cinofilo del Monferrato si parte dalla relazione: Arianna Doglione racconta il suo approccio educativo

La storia di Arianna Doglione, proprietaria del Centro Cinofilo del Monferrato, comincia da un percorso legato a un'esperienza personale e alla riabilitazione equestre. Una strada che l'ha portata, nel 2015, ad aprire la propria struttura e a sviluppare un approccio all'educazione cinofila fondato soprattutto sulla relazione, sulla conoscenza dell'animale e sulla pazienza.

Oggi il centro offre diversi servizi: dall’asilo diurno, attivo principalmente dal lunedì al venerdì, alle lezioni di educazione di base e ai percorsi di recupero comportamentale. Si occupa inoltre di interventi assistiti con gli animali (pet therapy) e di pensione per cani.

«È nato un po' per caso», racconta Arianna. All'origine del il suo percorso c'è l'esperienza positiva maturata attraverso il rapporto con il cavallo, tanto da spingerla a studiare per diventare riabilitatrice equestre con la FISE. Da lì l'idea di ampliare le possibilità della pet therapy anche ad altre situazioni. Il cavallo, però, presentava alcune limitazioni: le dimensioni, la difficoltà di raggiungere un maneggio e i costi non lo rendevano una soluzione accessibile a tutti. La scelta è quindi si è spostata sul cane, nonostante Arianna non ne avesse mai avuto uno proprio.

La formazione

Da qui la decisione di formarsi più specificatamente. Prima un corso di pet therapy, poi la consapevolezza che per lavorare con un animale fosse indispensabile conoscerne a fondo il comportamento. Si è così iscritta anche a un percorso per educatori cinofili, completando la formazione con l'Apnec. Successivamente ha scelto di approfondire ulteriormente le proprie competenze attraverso un corso E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) per addestratori del gruppo 1, dedicato ai cani da compagnia e alle attività sportive, tra cui l'agility.

Nel frattempo già libera professionista, ha affiancato alla formazione le prime esperienze sul campo. E proprio lì si è trovata davanti a una realtà diversa da quella che ci si potrebbe immaginare pensando ai classici cuccioli docili e giocherelloni. Le sue prime esperienze sono state con gli Hovawart, cani da guardiania e utilità, impegnativi e con caratteristiche comportamentali complesse.

«All'epoca i corsi tradizionali non ti davano gli strumenti per affrontare determinate situazioni, come l'aggressività verso altri cani o verso le persone. Ma la maggior parte dei clienti che mi arrivavano aveva proprio queste problematiche, ho capito che dovevo acquisire competenze differenti».

Da qui è iniziata una ricerca personale, anche attraverso l'osservazione di metodi educativi molto diversi tra loro. Un percorso che l'ha portata a prendere le distanze dagli interventi basati sulla coercizione e sulla violenza. «Mi sono chiesta tante volte quale fosse il risultato di certi metodi. Strattonare o picchiare un cane significa davvero rieducarlo? Secondo me no. Si rischia soltanto di ottenere paura e sottomissione. Non esistono scorciatoie per educare un cane» racconta Arianna.

Ma Doglione mette in guardia anche dall'eccesso opposto: un buonismo che porta a sottovalutare i problemi e a lasciare il cane senza regole. L'equilibrio, secondo la sua esperienza, sta nel saper essere una guida autorevole, capace di comunicare e stabilire dei limiti, senza ricorrere all'autoritarismo.

Un principio che riguarda anche il rapporto con i proprietari. «A volte lavoro molto di più sulla persona che sul cane», spiega. Spesso, infatti, le difficoltà non dipendono soltanto dal comportamento dell'animale, ma dalle aspettative di chi lo accoglie in casa e dalle dinamiche familiari.

A completare la sua preparazione è stato anche un percorso di studi magistrale in Psicologia Clinica, scelto per approfondire la componente umana nella relazione con l’animale. «Conoscevo già gli aspetti etologici, educativi e addestrativi, ma sentivo la necessità di comprendere meglio anche il comportamento delle persone che si relazionano con i propri cani», spiega Arianna.

Uno degli aspetti su cui pone particolare attenzione è infatti l’antropomorfizzazione, ovvero la tendenza ad attribuire agli animali caratteristiche e comportamenti tipicamente umani. Una dinamica che può ostacolare la comunicazione tra cane e proprietario. La psicologia clinica le ha permesso così di costruire un ponte tra questi due mondi, integrando la conoscenza del linguaggio canino con la comprensione delle dinamiche umane, per favorire una relazione più consapevole ed equilibrata

Il lavoro tra persone e animali

Tra gli errori più frequenti c'è anche quello di pretendere risultati troppo rapidamente, ripetendo gli esercizi decine di volte senza lasciare all'animale il tempo di assimilare quanto appreso. «A volte trattiamo i cani come Ferrari da spingere subito al massimo, senza preoccuparci di costruire le basi. Bisogna avere pazienza e rispettare i loro tempi».

Nel suo lavoro un ruolo importante è affidato anche agli altri cani. Doglione valorizza infatti l'apprendimento sociale e l'imitazione tra animali della stessa specie, lasciando che siano anche i cani equilibrati a contribuire al percorso di quelli che presentano maggiori difficoltà.

Una convinzione maturata anche attraverso le esperienze con i suoi stessi animali, tutti arrivati da situazioni di recupero. Tra loro c'è stato Isaac, un Cocker Spaniel abbandonato a soli tre mesi, in condizioni molto gravi a causa di un'ostruzione intestinale provocata da un osso. Dopo un intervento che aveva comportato l'asportazione di 14 centimetri di intestino, ha vissuto fino a 13 anni, diventando un prezioso compagno nelle attività di pet therapy con anziani, persone affette da demenza e pazienti in cure palliative.

Anche Simon, un incrocio Dalmata proveniente da Lamezia Terme, ha avuto un percorso significativo: inizialmente arrivato dal rifugio con un comportamento apparentemente tranquillo, ha poi trovato il proprio equilibrio attraverso il lavoro sulla relazione, diventando un cane adatto alle attività con anziani e bambini. A loro si è aggiunta una Labrador, scelta per affiancare gli altri cani e rivelatasi particolarmente sensibile nel lavoro con persone con disturbi del comportamento alimentare e pazienti psichiatrici.

Accanto al lavoro con gli animali, Doglione rivendica anche l'importanza della collaborazione tra professionisti. In un settore nel quale, racconta, non mancano contrasti e competizioni, ha scelto di costruire una rete con altre educatrici, confrontandosi quotidianamente e condividendo anche i clienti. «Ci sono tantissimi cani che hanno bisogno di aiuto e le persone hanno sempre meno possibilità economiche. Collaborare è fondamentale».

La sua idea di educazione cinofila parte da un presupposto preciso: non esistono soluzioni universali né risultati immediati. Ogni cane ha una propria storia, così come ogni famiglia ha equilibri e difficoltà differenti. Per questo, prima ancora di insegnare un comando o correggere un comportamento, è necessario imparare a conoscersi e a costruire una relazione basata sulla fiducia e sul rispetto reciproco.