Sicurezza ad Asti: vorresti l'esercito in città?

eventi
Sondaggio de La Nuova Provincia
05 Ottobre 2026 16:09:24
I recenti episodi di violenti risse e liti in strada, da corso Matteotti alla zona della stazione ferroviaria, ma anche in centro, hanno riacceso con forza il dibattito sulla percezione della sicurezza e sul decoro urbano di Asti. Di fronte alle preoccupazioni di residenti e pendolari, l'amministrazione comunale guidata dal centrodestra sta valutando la possibilità di chiedere al Governo l'invio dei militari nell'ambito dei programmi nazionali come "Strade Sicure".
E tu cosa ne pensi? L'arrivo dei militari sarebbe una risposta utile per il territorio? Esprimi il tuo voto nel nostro sondaggio.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058