Sicurezza ad Asti: vorresti l'esercito in città?

I recenti episodi di violenti risse e liti in strada, da corso Matteotti alla zona della stazione ferroviaria, ma anche in centro, hanno riacceso con forza il dibattito sulla percezione della sicurezza e sul decoro urbano di Asti. Di fronte alle preoccupazioni di residenti e pendolari, l'amministrazione comunale guidata dal centrodestra sta valutando la possibilità di chiedere al Governo l'invio dei militari nell'ambito dei programmi nazionali come "Strade Sicure".

E tu cosa ne pensi? L'arrivo dei militari sarebbe una risposta utile per il territorio? Esprimi il tuo voto nel nostro sondaggio.

Vorresti avere ad Asti l'esercito?