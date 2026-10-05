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Sicurezza ad Asti: vorresti l'esercito in città?

Il nostro giornale passa la parola ai lettori in merito all'ipotesi, ad oggi solo teorica, di chiamare i militari per pattugliare le strade più a rischio della città

Redazione web

Redazione web

05 Ottobre 2026 16:09:24

Sicurezza ad Asti: vorresti l'esercito in città?

I recenti episodi di violenti risse e liti in strada, da corso Matteotti alla zona della stazione ferroviaria, ma anche in centro, hanno riacceso con forza il dibattito sulla percezione della sicurezza e sul decoro urbano di Asti. Di fronte alle preoccupazioni di residenti e pendolari, l'amministrazione comunale guidata dal centrodestra sta valutando la possibilità di chiedere al Governo l'invio dei militari nell'ambito dei programmi nazionali come "Strade Sicure".

E tu cosa ne pensi? L'arrivo dei militari sarebbe una risposta utile per il territorio? Esprimi il tuo voto nel nostro sondaggio.

Vorresti avere ad Asti l'esercito?

Sì, occorre la presenza dell'esercito

No, preferisco che si rafforzino le forze dell'ordine locali

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