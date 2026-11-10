Valfenera con un gruppo di volontari diventa "Beautiful"

E’ nato con il passaparola il gruppo “Valfenera Beautiful”, dall’iniziativa di Christine Frandz, canadese trapiantata nella provincia astigiana per amore e per lavoro, «Ma anche per il cibo», scherza parlando della scelta di vivere a Valfenera.

Insieme ad altri residenti, Christine e al marito, David Grosso, si ritrovano spesso il sabato mattina per ripulire il paese dai rifiuti. «Intorno ai bidoni del riciclaggio – spiega Christine – avevo notato spesso rifiuti lasciati fuori dai cassonetti. Mi sono detta: ci vuole veramente poco per mettere in ordine, basta una mezz’oretta ed è così che tutto è cominciato».

Da un piccolo gesto è nato poi un gruppo whatsapp di altre persone che si sono messe a disposizione per collaborare alla pulizia delle strade. «Anche se questo progetto è nato da un'iniziativa personale, quasi subito si è trasformata in collettiva, coinvolgendo tutta la comunità – aggiunge Christine - Tante persone del paese hanno iniziato a contattarmi, desiderose di sapere come poter partecipare. Ora condividiamo idee, organizziamo giornate di pulizia collettiva e ci incoraggiamo a vicenda. È un bellissimo gruppo di persone energiche, positive e sempre pronte a dare una mano. Inoltre, fin da subito, il sindaco Sergio Arisio e il suo ufficio mi hanno contattata, dimostrando grande apprezzamento e sostegno per l'iniziativa. Sacchi per la raccolta dei rifiuti, guanti, cappellini, gilet catarifrangenti e persino la stampa dei nostri volantini sono stati tutti messi a disposizione dal Comune. Si è creata una bellissima collaborazione».

Tra le tante iniziative c'è anche “Sos Bidoni”: ciascuno “adotta” una delle isole ecologiche controllando periodicamente che sia in ordine e pulita.

«Nel suo cuore, Valfenera Beautiful vuole ricordarci che ognuno di noi può fare la differenza nella propria comunità - conclude Christine - ma io lo vedo come qualcosa di molto più grande di un semplice progetto di pulizia. Un paese pulito e bello genera orgoglio nei suoi abitanti. Rende il paese più accogliente, attira visitatori, favorisce il commercio e invoglia le famiglie a sceglierlo come luogo in cui vivere e mettere radici. È parte del lavoro necessario per gettare le basi di una comunità più forte, vivace e prospera. E immaginate se ogni paese e ogni città abbracciassero questa stessa idea. Ogni comunità può essere bella. Ogni comunità può crescere. E tutto può cominciare da una sola persona... Te».