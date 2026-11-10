Valfenera con un gruppo di volontari diventa "Beautiful"

Iniziativa
10 Novembre 2026 09:50:00
I volontari di Valfenera Beautiful si danno appuntamento per ripulire le strade del paese
E’ nato con il passaparola il gruppo “Valfenera Beautiful”, dall’iniziativa di Christine Frandz, canadese trapiantata nella provincia astigiana per amore e per lavoro, «Ma anche per il cibo», scherza parlando della scelta di vivere a Valfenera.
Insieme ad altri residenti, Christine e al marito, David Grosso, si ritrovano spesso il sabato mattina per ripulire il paese dai rifiuti. «Intorno ai bidoni del riciclaggio – spiega Christine – avevo notato spesso rifiuti lasciati fuori dai cassonetti. Mi sono detta: ci vuole veramente poco per mettere in ordine, basta una mezz’oretta ed è così che tutto è cominciato».
Da un piccolo gesto è nato poi un gruppo whatsapp di altre persone che si sono messe a disposizione per collaborare alla pulizia delle strade. «Anche se questo progetto è nato da un'iniziativa personale, quasi subito si è trasformata in collettiva, coinvolgendo tutta la comunità – aggiunge Christine - Tante persone del paese hanno iniziato a contattarmi, desiderose di sapere come poter partecipare. Ora condividiamo idee, organizziamo giornate di pulizia collettiva e ci incoraggiamo a vicenda. È un bellissimo gruppo di persone energiche, positive e sempre pronte a dare una mano. Inoltre, fin da subito, il sindaco Sergio Arisio e il suo ufficio mi hanno contattata, dimostrando grande apprezzamento e sostegno per l'iniziativa. Sacchi per la raccolta dei rifiuti, guanti, cappellini, gilet catarifrangenti e persino la stampa dei nostri volantini sono stati tutti messi a disposizione dal Comune. Si è creata una bellissima collaborazione».
Tra le tante iniziative c'è anche “Sos Bidoni”: ciascuno “adotta” una delle isole ecologiche controllando periodicamente che sia in ordine e pulita.
«Nel suo cuore, Valfenera Beautiful vuole ricordarci che ognuno di noi può fare la differenza nella propria comunità - conclude Christine - ma io lo vedo come qualcosa di molto più grande di un semplice progetto di pulizia. Un paese pulito e bello genera orgoglio nei suoi abitanti. Rende il paese più accogliente, attira visitatori, favorisce il commercio e invoglia le famiglie a sceglierlo come luogo in cui vivere e mettere radici. È parte del lavoro necessario per gettare le basi di una comunità più forte, vivace e prospera. E immaginate se ogni paese e ogni città abbracciassero questa stessa idea. Ogni comunità può essere bella. Ogni comunità può crescere. E tutto può cominciare da una sola persona... Te».
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