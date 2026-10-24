Villafranca, La Castella Sposi, alla sua decima edizione, celebra nozze e solidarietà femminile

“La Castella sposi”, alla sua decima edizione, torna sabato 24 e domenica 25 ottobre alla Tenuta La Castella di Villafranca, in Regione Sant’Antonio 13, location per eventi e matrimoni nel Monferrato. Due giornate per immaginare il proprio matrimonio, incontrare i professionisti del settore e scoprire idee per il giorno del sì. L'evento è gratuito su invito con orario continuato dalle 10 alle 20.

Ambientata in un suggestivo casale del Monferrato, l'iniziativa offre ai futuri sposi l’opportunità di confrontarsi direttamente con oltre 25 operatori del mondo wedding, raccogliere proposte e trovare ispirazione per organizzare una celebrazione che rispecchi i propri desideri. Quest’anno lo staff di X-enia Srl della location La Castella si è rinnovato nel look e nell’organico, con nuovi progetti atti a migliorare il rapporto con gli sposi, il territorio ed i suoi collaboratori. L’appuntamento open day sirivolge sia a chi sta ancora cercando la location sia alle coppie che hanno già scelto dove sposarsi e desiderano completare il progetto delle nozze. Un’occasione per conoscere professionalità e servizi, condividere idee e valutare insieme agli espositori le soluzioni più adatte al proprio matrimonio.

Domenica 25 ottobre, alle 9:30, prima dell’apertura alle coppie prevista alle 10, si terrà un momento dedicato alla valorizzazione dell’imprenditoria locale e all’impegno sociale.

«Abbiamo creato un sogno che dura da ormai 10 anni - dice Enrico Follo, Ceo di X-enia - e siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento sul territorio per gli sposi e per i professionisti che collaborano quotidinamente con la nostra struttura. Sarà infatti premiata un’azienda del territorio operante nel settore wedding con straordinari risultati, con un riconoscimento al contributo delle realtà locali nel mondo dei matrimoni anche alla presenza dei rappresenti di Confcommercio Asti».

Nel corso della cerimonia sarà consegnata una donazione al Centro Antiviolenza "L’Orecchio di Venere" della Croce Rossa Italiana – Comitato di Asti. La consegna sarà effettuata dai responsabili della società X-enia Srl del Gruppo AV Holding e della location La Castella, alla presenza dell’avvocata Francesca Maccario, legale del Centro Antiviolenza. La scelta di sostenere il L’Orecchio di Venere nasce da una sensibilità condivisa verso la parità di genere e il contrasto a ogni forma di violenza sulle donne. La struttura La Castella e le aziende del Gruppo AV Holding sono gestite quotidianamente in maggioranza da donne, la cui presenza risulta centrale nella vita delle imprese, rendendo particolarmente sentito l’impegno per il rispetto, le pari opportunità e l’autonomia femminile. Il contributo sarà destinato a sostenere il percorso di autonomia e inserimento professionale di una donna seguita dal centro antiviolenza.

“La Castella sposi” sostiene anche Candiolo con “Life is Pink” mediante l’acquisto di portabadge pink per i collaboratori e lo staff, un gesto concreto a favore della ricerca e della salute delle donne.