Villafranca, commercianti e cittadini preoccupati dal trasferimento dei medici di famiglia alla Casa di Comunità

La notizia del trasferimento degli studi medici da via Roma, nel centro del paese, alla Casa della Comunità che sarà inaugurata lunedì 26 ottobre, i cittadini di Villafranca l'hanno appresa in un incontro pubblico con i responsabile dell'Asl Asti a Cantarana la scorsa settimana. Un cambiamento che ha sorpreso molti cittadini e molti commercianti del centro storico che dovranno raggiungere il medico di base nella struttura sulla provinciale. Quello che lamentano in molti è la mancanza di comunicazione e un confronto con la cittadinanza preventivo sia da parte dell'amministrazione comunale sia da parte dell'Asl.

Se ne fa portavoce Guglielmo Aubert, della farmacia di via Roma, che ha raccolto il malumore in paese.

«Il trasferimento dei medici divide Villafranca, nell'indifferenza dell'amministrazione comunale in una struttura che non si trova nel centro del paese è una scelta che rischia di allontanare un servizio fondamentale dai cittadini e di indebolire ulteriormente la vitalità del centro storico - dice Aubert - Il medico di famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale, soprattutto per gli anziani, per chi ha difficoltà negli spostamenti e per chi non dispone di un’automobile. Spostare gli ambulatori fuori dal centro potrebbe rendere più complicato l’accesso alle cure e creare disagi proprio alle persone che hanno maggiormente bisogno di servizi facilmente raggiungibili».

Anche gli operatori economici sono preoccupati dalla novità annunciata dall'Asl di Asti.

«Le conseguenze potrebbero riguardare anche le attività commerciali - aggiunge Gulglielmo Aubert - La presenza degli ambulatori contribuisce a portare persone nel centro, favorendo il passaggio davanti ai negozi e mantenendo vivo il tessuto economico locale. In un piccolo paese, ogni servizio che viene spostato altrove rischia di rappresentare un ulteriore impoverimento della comunità. A preoccupare non è soltanto il trasferimento in sé, ma anche il comportamento dell’amministrazione comunale. Non risulta che il sindaco abbia organizzato un incontro pubblico per informare i cittadini, ascoltarne le preoccupazioni e discutere possibili alternative. Magari dopo un confronto con la cittadinanza non sarebbe cambiato nulla e il trasferimento ci sarebbe stato lo stesso, ma si è negata anche solo la possibilità di proporre altre soluzioni. Un Comune non può essere spettatore quando sono in gioco servizi essenziali, qualità della vita e futuro del proprio centro. Amministrare il paese significa anche farsi portavoce delle esigenze dei suoi cittadini. Nessuno mette in discussione l’importanza di migliorare la sanità territoriale ma riorganizzare i servizi non dovrebbe significare renderli meno accessibili o penalizzare il centro del paese senza un confronto serio con chi lo vive ogni giorno. Rimane quindi una domanda: mentre Villafranca rischia di perdere un servizio fondamentale, chi sta facendo davvero sentire la voce dei suoi cittadini?».

Chiamata in causa, la sindaca Anna Macchia risponde alle osservazioni rivolte alla sua amministrazione: «Sorprende non poco la disinformazione dimostrata da chi ha veicola la questione dei medici di medicina generale - commenta la prima cittadina - L'amministrazione comunale viene accusata di non aver organizzato un incontro pubblico per discutere del problema, quanto invece il Comune ha promosso per il 26 ottobre l'incontro di approfondimento sulla Casa della Comunità, che alla presenza dell'assessore regionale della sanità e del direttore generale dell'Asl At, prenderà in esame anche il rapporto tra la nuova struttura e i medici di famiglia».

La sindaca Macchia ricorda che i quattro medici di base hanno espresso autonomamente all'Asl la volontà di spostarsi da via Roma alla Casa della Comunità.

«Il Comune non ha specifica voce in capitolo - conclude Macchia - anche se ha fatto sentire la propria voce al direttore generale dell'Asl, sottolineando la preoccupazione per il trasferimento dei medici dal centro cittadino (che non ci hanno mai informato del loro interesse a spostarsi nella Casa della Comunità) e non tralasciando di ricordare gli eventuali riflessi negativi riguardanti il disagio degli anziani e un impoverimento delle attività commerciali. Il Comune non ha nascosto nulla nè si è reso indifferente al problema. Auspico invece che sulla questione sia fatta chiarezza nell'incontro del 26 ottobre, potendo ascoltare la versione dei vertici della sanità e quella dei medici di medicina generale, se vorranno partecipare. In quell'occasione potrò anch'io rappresentare la posizione dell'amministrazione comunale, con nitidezza e correttezza, qualità che altri in questo momento scelgono di non praticare».