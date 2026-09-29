A Villafranca i bambini imparano a diventare cittadini di domani attraverso le parole

Un progetto per i bambini che guarda al futuro: è quello che il Comune di Villafranca si prepara amettere in campo sotto al titolo "Cittadini di domani: la forza dei piccoli gesti". Parole come altruismo, rispetto, fratellanza faranno da filo conduttore alle azioni affidate a un centinaio di bambini, quelli della scuola dell'infanzia e gli alunni di terza, quarta e quinta della primaria.

Attraverso letture, giochi, scritti, riflessioni ad alta voce gli alunni impareranno il significato delle parole, a praticarle con piccoli gesti e anche a raccontarsi attraverso le emozioni: «Per esempio - spiega Delfina Noto, ideatrice del progetto e assessora alla Cultura del Comune - i bambini impareranno che la parola pace non significa solo assenza di guerra, ma anche un precisostato d'animo interiore, per raggiungere il quale è necessario essere capaci di superare litigi e conflitti personali».

«Quello che faremo, puntando sul benessere interiore e trasmettendo valori come il rispetto delle persone - dice la sindaca Anna Macchia - aiuterà a crescere meglio i nostri piccoli interlocutori, accompagnandoli a diventare cittadini di domani. Anche Villafranca, come molti altri paesi e città, vede il manifestarsi del disagio giovanile (atti di vandalismo, droga della risata, ecc.) ed è dovere dei pubblici amministratori cercare di prevenirlo insieme alla scuola e alle famiglie».

La prima parte del progetto, realizzato con la collaborazione essenziale delle insegnanti, decollerà presto: i bambini saranno invitati alla Biblioteca Comunale "Paolo Luotto" e a immergersi nell'ascolto delle storie contenute nei libri (moltissimi, da sempre, i titoli a disposizione per i piccoli lettori). Poi, in classe, si rifletterà sulle letture e si darà spazio alle emozioni attraverso scritti e disegni. Un momento particolare sarà rappresentato dall'incontro tra i bambini e i nonni per scoprire come questi ultimi vivevano e risolvevano le situazioni di contrarietà quando erano piccoli. Il progetto si concluderà con la creazione di una filastrocca costruita unicamente con parole gentili e destinata a diventare un libro a fisarmonica da portare a spasso per il paese.

«Quello dedicato ai cittadini di domani - sottolinea Anna Macchia - non sarà il solo progetto rivolto all'infanzia che impegnerà il Comune: anche per questo anno scolastico saremo pronti con 'Nati perleggere', tra le iniziative che da più lungo tempo realizziamo con la Biblioteca Civica».

Intanto anche a Villafranca la scuola ha iniziato a funzionare a pieno ritmo. L'Istituto Comprensivo può ora contare sulla palestra, tornata agibile, e sulla mensa, garantita quest'anno a una cinquantina di alunni (prima e secondaria di primo grado). I lavori sono stati svolti grazie ai fondi del bando del Ministero dell'Istruzione nell'ambito del Pnrr e finalizzati al rinnovo del certificato di prevenzione incendi. Attivo il servizio di trasporto scolastico che consente di salire a bordo dello scuolabus anche agli alunni di Maretto e Roatto in virtù della convenzione che il Comune di Villafranca ha sottoscritto con la Comunità Collinare Valtriversa. Una cinquantina gli scolari della primaria e della secondariache ne usufruisco.