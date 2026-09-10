Villafranca, nuove telecamere contro l'abbandono dei rifiuti

L’ultimo episodio di abbandono di rifiuti ingombranti nel cuore del centro storico, a poca distanza dal Municipio, ha spinto il Comune a prendere provvedimenti sanzionatori: «Si tratta di materiali in parte riciclabili – dice la sindaca Anna Macchia - che vanno portati all'ecostazione: chi li abbandona viola la legge. La Polizia locale attua controlli: nell'ultimo caso siamo giunti all'individuazione del responsabile, sanzionato e con l'obbligo di liberare l'area dai rifiuti». La multa per chi abbandona i rifiuti sul suolo pubblico è di 100 euro a cui si aggiunge la sanzione accessoria per il ripristino del luogo.

In paese si registrano, con una certa frequenza, anche altri comportamenti scorretti: i sacchetti dell'organico o dello scarto indifferenziato, ritirati con il sistema del porta a porta, vengono ritrovati nei cestini portarifiuti, dal centro storico all'area della stazione ferroviaria. «Dovremo sicuramente rafforzare l'informazione ai cittadini - spiega Macchia - nonostante le indicazioni già diffuse, anche negli ultimi mesi, in assemblee o eventi pubblici (dall'incontro con Gaia alla giornata ecologica di Puliamo insieme) e la diffusione di volantini specifici affissi dal Comune. Da febbraio anche il Regolamento di Polizia Urbana dispone misure per rendere più pulito e ordinato il paese: vanno rispettate». Intanto il Comune ha rinnovato i contenitori per i farmaci e le pile.

I controlli continueranno grazie ai volontari coordinati dall'assessore Sergio Sesia. «Il nostro obiettivo – aggiunge Macchia - è di dotarci di telecamere per tenere sotto controllo i punti più esposti del paese: l'Ufficio Tecnico ha già chiuso la pratica per cercare di ottenere i fondi del bando del Ministero degli Interni. Se le risorse saranno concesse potremmo essere ancora più incisivi per garantire sicurezza ai cittadini, contrastare gli atti vandalici e vigilare contro la dispersione dei rifiuti».

Attualmente a Villafranca sono attive 65 telecamere. «Se l’esito del bando ministeriale sarà positivo – conclude la sindaca - tre telecamere copriranno piazza Marconi, il Parco delle Verne e una sostituirà la postazione di via Sant'Elena. Infine un altro punto di controllo sarà allestito in Regione San Grato». Il costo totale sarà di 50.400 euro (contributo richiesto al Ministero di 42.840 euro).

Il Comune ricorda che in Regione Garavello l'Ecostazione funziona il martedì con i seguenti orari: 8.30-12.30/13.30-17. Il sabato dalle 13.30 alle 17.30.