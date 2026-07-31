Villanova, la Torre civica messa a nuovo entro aprile

In piazza Supponito sono già state installate le recinzioni del cantiere attorno alla Torre civica, riducendo temporaneamente i parcheggi di fronte a Palazzo Richetta. Sono infatti partiti i lavori per il restauro e la messa in sicurezza del monumento simbolo di Villanova affidati, alto 35 metri, affidati alla ditta “Ottaviano Conservazione Restauro Opere d’Arte” di Torino.

Per i lavori il Comune ha impegnato 540 mila euro, accendendo un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti di 327 mila euro, potendo contare su alcuni contributi ricevuti dalla Regione Piemonte di 85 mila euro e dalla Fondazione Crt, oltre a fondi interni dell’ente per 97.750 euro.

«I lavori dovrebbero arrivare a conclusione entro aprile 2027 – dice il sindaco Roberto Peretti – sarà quindi possibile aprire al pubblico la torre che potrà visitarla e affacciarsi sul balcone che sarà realizzato su una parte di quelle che erano le antiche mura medievali della città».

L’’intervento interesserà il tetto, il cornicione, i solai intermedi e la scala interna in legno, per la quale è necessaria una manutenzione straordinaria, data la vetustà (è stata realizzata circa 300 anni fa). I lavori più significativi riguardano l’intelaiatura interna in acciaio che servirà a migliorare la staticità della Torre e contribuirà a sostenere la scala in legno.