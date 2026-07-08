Villanova, inizia il nuovo corso degli impianti sportivi con la società "Le Torri"

Mentre la Polisportiva Mezzaluna e il Cus Torino salutano Villanova dopo 22 anni di attività nella gestione degli impianti sportivi, l’associazione sportiva “Le Torri” inizia ufficialmente il nuovo corso della storia dei campi sportivi comunali. L’inaugurazione da parte dei soci Alessandro e Fabio Ansaldi, Jeremias Cainzo e Cristian Giglio ha richiamato in via Mezzaluna molti cittadini villanovesi e i primi atleti che si sono sfidati nei tornei di calcetto e di beach volley, aggiudicandosi come premi cene e aperitivi offerti dagli organizzatori.

«Il nostro progetto è ambizioso – ha detto Fabio Ansaldi – il centro ci è piaciuto molto sin dalla prima volta che l’abbiamo visto. L’idea è quella di realizzare un progetto che piaccia prima di tutto a noi che intendiamo portare avanti le attività in prima persona. Ci saranno campi da padel, il campo da baseball, la piscina coperta e quella scoperta. Si aggiungerà la ginnastica artistica e il volley nella palestra comunale. Speriamo che ci sia vita in questi impianti».

«Ci piacerebbe che questa fosse la casa di tutti – ha aggiunto Jeremias Cainzo – chi ha fatto sport sa che è molto difficile costruire qualcosa da soli. Tutti insieme credo che riusciremo a fare grandi cose».

Anche l’amministrazione comunale ha portato i suoi saluti ai nuovi gestori: «Credo che “Le Torri” contribuiranno a far crescere la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Roberto Peretti – hanno avuto coraggio perché non si presentano solo per gestire quello che già c’è, ma hanno intenzione di trasformare gli impianti sportivi e dare delle nuove opportunità sportive come il rugby e le piscine. Dobbiamo tutti dare una mano a questo progetto ambizioso. Uniamo tutti la nostra energia per realizzarlo».