Valfenera, a chi spetta rimuovere il cavo del telefono dalla facciata del nuovo asilo?

L'apertura del nuovo micronido di Valfenera si avvicina. I lavori di ristrutturazione di Casa Lisa sono terminati e gli arredi ordinati dall'amministrazione comunale. L'inaugurazione è prevista per il nuovo anno scolastico in partenza a settembre. Rimangono alcuni dettagli da sistemare come un cavo telefonico "pendente" sulla facciata dell'edificio.

«Abbiamo interpellato Tim - riferisce il sindaco Sergio Arisio - ma sembra che la rete infrastrutturale non sia più di sua competenza, avendola ceduta a Fibercop. Non abbiamo ricevuto risposta neppure da quest'ultima, però, alla richiesta di rimozione del cavo che costituisce, visibilmente, un problema di sicurezza in vista dell'apertura del micronido».

La confusione su chi sia responsabile di quel cavo regna sovrana. La gestione delle infrastrutture legate alla rete telefonica sembra sia oggetto di diverse gare di appalto. Sulla Banda Ultra Larga ci sarebbe Open Fiber che avrebbe vinto un primo appalto emanato da Infratel, la società in-house del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Ma anche Fibercop si sarebbe aggiudicata un secondo lotto sempre da Infratel.

In questa girandola di gare, l'amministrazione valfenerese non riesce a districarsi su quale sia il referente giusto a cui rivolgersi per ottenere la messa in sicurezza dell'asilo. «Stiamo cercando i contatti con tutti gli operatori in campo - aggiunge il sindaco - sperando di riuscire a risolvere il problema in tempo per l'inaugurazione del nostro asilo».