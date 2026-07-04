Villanova piange la scomparsa di Antonio D'Argento, ex assessore e anima della compagnia teatrale Mitichielecullì

Sconcerto e profondo dolore nella comunità villanovese per l'improvvisa scomparsa di Antonio D'Argento, colpito da un malore all'erà di 64 anni. D'Argento, profondamente attivo nella comunità, era stato assessore nella prima giunta guidata da Roberto Peretti (2002-2007), ma era partecipe della vita della comunità in tanti aspetti.

Dal sindaco Peretti una delle prime reazioni alla triste notizie: «E' un dolore immenso per tutti, persona generosissima - dice il primo cittadino - ci stringiamo con un abbraccio alla famiglia».

Segretario del club Vespisti Villanovesi, D'Argento era appena rientrato da un raduno per gli 80 anni del Vespa Club di Roma.

«La sua passione, la sua disponibilità e il suo impegno hanno rappresentato un punto di riferimento per la nostra associazione - dicono i soci del club - Antonio non era solo un membro del Direttivo, ma un amico sincero, una persona generosa e sempre pronta a dare il proprio contributo con entusiasmo e sorriso. La sua perdita lascia un vuoto immenso nei nostri cuori e nella vita del club. Ci stringiamo con affetto attorno alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, condividendo il dolore di questo momento così difficile. Caro Antonio, continuerai a viaggiare con noi su ogni strada, in ogni raduno e in ogni rombo di Vespa».

La grande passione per il teatro aveva spinto D'Argento a fondare insieme a Beppe Tamagnone e alcuni amici la Compagnia teatrale "Mitichielecullì", che da oltre 10 anni diffonde la cultura della commedia in piemontese e della solidarietà, raccogliendo fondi per sostenere associazioni del territorio e cause meritevoli di attenzione.

«Per me che sono figlio unico - dice addolorato Beppe Tamagnone - è come aver perso un fratello. In lui ho trovato un amico con cui confrontarmi, a volte anche duramente, ma con il quale condividere passioni, interessi e valori. Ci siamo sempre trovati d'accordo sulle finalità della nostra Compagnia che doveva aiutare la comunità con una scelta solidale e sociale. Era, anzi è - non riesco a parlarne al passato - una persona di cuore, sempre disponibile per tutti, sempre con una parola buona per tutti. Una persona intraprendente, una forza della natura, ma sempre dotato di leggerezza. Mancherà a tanti e a me moltissimo».

La perdita improvvisa di Antonio D'Argento colpisce l'intero mondo del teatro astigiano. La Compagnia Arkobalengo ha annullato lo spettacolo della rassegna "Teatro sotto le stelle" in programma l'11 luglio a Castagnole Monferrato.

«Il suo ricordo continuerà a vivere in ogni applauso e nel cuore di chi ha condiviso la scena con lui - scrivono dall'Arkobalengo - Se oggi una luce si è spenta sul palco, una nuova stella continuerà a brillare nel cielo».

I messaggi di cordoglio stanno continuando a raggiungere la famiglia dalla Biblioteca civica, con cui D'Argento aveva spesso collaborato, ai coscritti della Leva '62, ma soprattutto dai tanti amici e conoscenti che avevano incrociato la sua strada.

D'Argento lascia la moglie Patrizia, i figli Sara e Nicolò, la mamma Ottavia, le sorelle Ada e Daniela. Il rosario sarà recitato lunedì 6 luglio alle 19 nella chiesa di San Pietro a Villanova. Nella stessa chiesa si terrano i funerali martedì 7 luglio alle 9:30.