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Croce Rossa Italiana

Villanova, con 24 nuovi volontari cresce la sezione della Croce Rossa

Firmato anche l’atto di donazione del terreno da parte del Comune su cui costruire la nuova sede

Carmela Pagnotta

18 Giugno 2026 16:35:07

Villanova, con 24 nuovi volontari cresce la sezione della Croce Rossa

Fine corso per i nuovi volontari della Croce Rossa villanovese

Cresce la sezione della Croce Rossa Italiana di Villanova. Si è da poco concluso, infatti, il nuovo corso di formazione che ha visto la partecipazione di nuovi 24 volontari che si avviano ora al tirocinio che li porterà all’ingresso nell’organico della Cri villanovese.

«Siamo molto soddisfatti dell’adesione dei neovolontari – dice il presidente della sezione Roberto Qualgiotto – ma non ci fermiamo qui. Alla fine del tirocinio di queste nuove leve, daremo il via ad un nuovo corso di formazione. Speriamo che ci sia lo stesso entusiasmo che abbiamo riscontrato in questo corso. Un ringraziamento va ai consiglieri della sezione Gianfranco Bosticco, Luca Sonaglia, Alessandro Bosticco e alla vicepresidente Melania Santella, sempre presente e propositiva nell’organizzazione e nei rapporti con i nuovi arrivati».

Ma la sezione villanovese della Croce Rossa non cresce solo nei numeri, ma anche nei progetti. E’ cosa fatta la firma dell’atto di donazione modale del terreno da parte del Comune su cui costruire la nuova sede che sorgerà accanto alla caserma del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari. «Dopo la firma abbiamo presentato il progetto – aggiunge Quagliotto – e speriamo presto di dare il via alla fase esecutiva. La nuova sede sarà un punto importante per l’organizzazione della nostra attività sul territorio».

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