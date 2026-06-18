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Servizi scolastici

Baldichieri, inaugurata la nuova mensa scolastica

Realizzata con un contributo Pnrr di 500 mila euro, servirà la scuola primaria e le scuole medie

Carmela Pagnotta

18 Giugno 2026 09:53:25

Inaugurazione nuova mensa scolastica

La nuova mensa scolastica servirà scuole primarie e medie

La nuova mensa scolastica di Baldichieri, realizzata in tempi record per rispettare i termini dei fondi Pnrr, è stata ufficialmente inaugurata.

«Si tratta della prima opera pubblica portata a termine da questa amministrazione – dice la sindaca Sara Arduino - Il progetto fa parte di una riqualificazione più ampia dell’area scolastica che comprende le elementari e le medie ma anche spazi ludico-ricreativi».

Il Comune di Baldichieri si è infatti aggiudicato un finanziamento dal bando "Sport e periferie" con il quale realizzerà nuovi impianti sportivi.

La mensa, progettata da Marco Maccagno, ha ottenuto un finanziamento di 500 mila euro. «Devo ringraziare tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita – aggiunge la sindaca – la dirigente scolastica Sinceri, il responsabile tecnico Lavagnino, la ditta Mistretta e il segretario comunale Carafa».

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