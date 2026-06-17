Villafranca, "Sarebbe piaciuto a Renato" piace anche ai villafranchesi

Sulle orme di Renato Bordone, i villafranchesi si sono dati ancora una volta appuntamento per rendere omaggio allo storico e per tornare ai giorni in cui il professore frequentava i luoghi e gli amici del paese della Valtriversa.

Un nutrito gruppo di coraggiosi ha sfidato il caldo per partecipare alla passeggiata partita dalla casa dei nonni di Bordone, accompagnati da Patrizia Gerbi, moglie dello studioso, dalla figlia Bianca, dalla giornalista Laura Nosenzo, dalla sindaca Anna Macchia, dalla vicesindaca Delfina Noto e dagli amici dell’associazione Per San Rocco. Lungo il percorso, che ha toccato i punti in cui Bordone amava incontrarsi con gli amici, sono state lette alcune poesie che lo storico ha dedicato a Villafranca e in particolare al borgo San Rocco, mentre Domenico Novara ha ricordato i luoghi che l’amico preferiva.

La passeggiata si è conclusa in Sala Bordone, dove il racconto è proseguito con la proiezione di foto e la lettura di pagine di diario dell’epoca, redatte dai compagni delle estati del professore. L’ex sindaco Guido Cavalla ha raccontato il contributo di Bordone per stabilire quale fosse il santo patrono di Villafranca. Dalle sue ricerche di archivio si è arrivati a proclamare Sant’Elena come santa patrona. Commoventi i racconti degli amici Enrico e Patrizia che hanno ricordato il carisma di Bordone, già visibile ai tempi dell’adolescenza.