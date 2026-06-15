Villanova, continua lo sciopero a sostegno del delegato Fiom licenziato dalla Dierre

Hanno incrociato nuovamente le braccia i lavoratori e le lavoratrici della Dierre di Villanova a sostegno del collega delegato Fiom licenziato a seguito della denuncia di aggressione del sindacalista Uilm Alessandro Ferrante, a cui stanno dando seguito i legali delle due organizzazioni sindacali coinvolte. L'episodio si sarebbe verificato durante una riunione sindacale in cui si discutevano le proposte di modifica del premio di risultato avanzate dall'azienda su cui non tutte le organizzazioni sindacali presenti negli stabilimenti erano favorevoli (in particolare Fiom e Fim).

Lo sciopero di 4 ore in entata, molto partecipato, ha coinciso con l'Assemblea territoriale che la Fiom ha voluto concovare proprio all'ingresso dell'azienda villanovese per dare più peso e sostegno al suo delegato.

«L'azienda non ha voluto ascoltare le ragioni del nostro delegato e dei lavoratori presenti che hanno testimoniato in favore di Claudio - ha detto Vito Carelli, segretario provinciale Fiom - nonostante le scuse presentate nell'immediato e le versioni discordanti sull'accaduto, la Dierre ha immediatamente preso un provvedimento estremo. Come sindacato non possiamo che difendere i lavoratori sempre. E la presenza di tanti suoi colleghi qui oggi, dimostra che Claudio merita la nostra vicinanza».

Al termine dell'Assemblea la Fiom comunicherà le ulteriori azioni di mobilitazione che seguiranno nei prossimi giorni.