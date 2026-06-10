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Nuovi impianti sportivi

Dusino San Michele, inaugurati i nuovi impianti sportivi

Realizzato con i contributi regionali, il centro sportivo comprende 2 campi da padel, campo da calcetto, palestra e attrezzi per la ginnastica outdoor

Carmela Pagnotta

10 Giugno 2026 09:08:42

Dusino San Michele nuovi impianti sportivi

Con il taglio del nastro, i nuovi impianti sportivi diventano ufficalmente operativi

Il centro sportivo polivalente di Dusino San Michele, realizzato grazie ai contributi regionali, è stato ufficialmente completato ed è ora operativo a tutti gli effetti. Inaugurati dal sindaco Valter Malino alla presenza del consigliere regionale Fabio Carosso, del presidente della Provincia in pectore Simone Nosenzo e della vicepresidente del Coni regionale Lavinia Saracco, gli impianti sportivi mettono a disposizione della cittadinanza 2 campi da padel, campo da calcetto, palestra e attrezzi per la ginnastica outdoor.

A far da madrina l’olimpionica Daniela Ferrian, atleta a cui è stata consegnata, per l’occasione, la cittadinanza onoraria di Dusino San Michele. Alla cerimonia erano presenti le associazioni del territorio, dagli Alpini alla Croce Rossa Italiana, dall’Avis alla Protezione civile, ma soprattutto c’erano i bambini della scuola primaria, accompagnati dalle maestre, che saranno i primi utilizzatori del nuovo centro sportivo.I nuovi impianti sportivi a Dusino

A gestire gli impianti sarà l’associazione Scuola Judo Shobukai Asd di Villanova. «Inizieremo con il progetto del Coni “Educamp” – riferisce Andrea Dinicolatonio, presidente della scuola Judo – che propone attività multidisciplinari per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Siamo i primi della provincia ad attivare questo progetto. Poi continueremo con le attività “invernali”: Judo, ginnastica dolce etc».

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