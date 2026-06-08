Villanova, addio alla dottoressa Giuseppina Ceniti

Sconcerto e cordoglio per la dottoressa Giuseppina Ceniti, 70 anni, mancata sabato all’ospedale Cardinal Massaia. E’ stata la dottoressa di famiglia di molti villanovesi e cittadini del Pianalto. Aveva cessato l’attività per i raggiunti limiti del pensionamento lo scorso gennaio. Molti i messaggi dei villanovesi che ne ricordano la professionalità, la competenza e l’umanità.

«Giuseppina rimarrà nei nostri cuori in maniera indelebile e stata una persona unica come poche ce ne sono sempre disponibile sempre pronta ad aiutare», scrive Angela.

«Persona di un'empatia difficile da trovare», le fa eco Katia.

«Una dottoressa d'altri tempi. Più che un lavoro per lei era una missione, in questo mondo che corre a mille fatto di mail, portali e quant'altro, ci mancherà il fattore umano che aveva Giuseppina», aggiunge Romano.

Il funerale si svolgerà in Calabria, a Gioiosa Ionica, di cui era originaria. Giuseppina Ceniti lascia il marito Giuseppe e il figlio Giovanni. A Villanova è stato recitato ieri, domenica, il rosario in suo ricordo al Santuario della beata Vergine delle Grazie.