Villafranca, quei dieci minuti provvidenziali che possono salvare una vita

Intervento di soccorso provvidenziale alla Casa della Salute di Villafranca per una paziente in attesa per una visita dal suo medico di famiglia. La signora ha accusato improvvisamente un malore e si è rivolta alla segretaria della dottoressa Sara Robino, intervenuta prontamente. Con l’aiuto dell’infermiera di comunità la paziente è stata sottoposta ai primi controlli e ad elettrocardiogramma dopodiché è stato allertato i 118 per il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Cardinal Massaia. Il soccorso è durato 10-15 minuti. La Croce Rossa è infatti adiacente alla Casa della Salute e i tempi di intervento sono stati velocissimi.

«Ho scelto di avere lo studio nella Casa della Salute, grazie alla disponibilità della dottoressa Tamietti – ha detto Sara Robino – proprio perché credo fortemente nel servizio sanitario pubblico. Questo episodio, in cui abbiamo lavorato sinergicamente in squadra, dimostra che quando le cose funzionano possiamo fare la differenza. Attivare i servizi per la salute nello stesso luogo ci ha permesso di essere tempestivi nell’emergenza. La signora che si è sentita male aveva tutti i sintomi di un episodio cardiologico. Riuscire ad intervenire in pochi minuti è stato importantissimo».

Fortunatamente la paziente, che è stata portata all’ospedale in brevissimo tempo, dove è stata sottoposta ad ulteriori accertamenti, è risultata non grave e il malore è stato superato senza conseguenze.