Villafranca, al via "Maiale d'Autore" con piatti a tema e musica con Monferrato on Stage

Sono oltre 30 le proposte gastronomiche e un grande nome per gli appassionati di musica, Luca Martelli, batterista di Piero Pelù e Litfiba, i punti forti del programma della tre giorni di “Maiale d’autore” che terrà banco a Villafranca da questa sera, venerdì 8 a domenica 10 maggio.

Il cuore della manifestazione, promossa dal Comune con la collaborazione preziosa delle cinque Pro loco della Valtriversa, Monferrato on Stage e Legambiente, sarà la Sagra gastronomica più importante del territorio che si svilupperà nel centro storico (zona del Municipio) sabato, dalle 19.30, e domenica dalle 12:30.

«Anche quest'anno - anticipa la sindaca Anna Macchia - si consolida la collaborazione con Monferrato On Stage e le Pro loco della Valtriversa: un gioco di squadra che garantisce la qualità in cucina e nella musica, portando gente nuova e vecchie conoscenze nel territorio che vogliamo valorizzare».

Dall'antipasto al dolce si preannunciano consolidate proposte gastronomiche e novità, con un omaggio anche al Mastodonte, che dà il nome al Distretto diffuso del commercio della Valtriversa: la Pro loco di Villafranca servirà, infatti, il semifreddo del Mastodonte, ampliando per l'occasione l'offerta che sul territorio, già da alcuni anni, vede protagonisti i produttori con il biscotto, il gelato e il panettone del Mastodonte.

Tra le altre offerte in menù, il piatto forte di Cantarana sarà la peperonata con salsiccia, mentre Maretto punterà sul maiale tonnato e sugli gnocchetti di patate con crema di toma, speck e granella di nocciole. Roatto tornerà con i gonfiotti prosciutto crudo e robiola; San Paolo Solbrito servirà cotiche con fagioli e Villafranca tagliatelle al ragù.

Questa sera protagonista assoluta sarà la Pro loco locale che preparerà, alle 20:30, la cena a prezzo fisso (32 euro) con piatti a tema in abbinamento ai vini di tre giovani aziende produttrici: Il Falchetto, Beatrice Cortese, Alle Tre Colline. Obbligatoria la prenotazione: tel. 335 6600896.

La musica sarà protagonista sabato, in piazza delle Pollaie con il batterista Luca Martelli, che alle 21:45 porterà Ride Gorilla, spettacolo elettropunk. Il programma musicale sarà inoltre arricchito da Luca Fogliati, alle 19:30 (portici comunali), e Dj Robertino alle 22:30 (piazza delle Pollaie).

Non mancherà la camminata con il circolo Legambiente Valtriversa: partendo alle 10 dai portici comunali di via Roma, domenica si passeggerà tra Villafranca e Cantarana per circa due ore (info: 340 5007714). Alla stessa ora entreranno in attività i workshop creativi di ceramica e restyling legno a cura di Naif Laboratorio Artistico & Franzero Passione Casa.