Crociera 2026: conclusa la due giorni in Grecia, ora rotta sull’Italia

Prosegue tra divertimento e mete ambite la crociera 2026 del nostro giornale in collaborazione con CalaMajor viaggi. I turisti astigiani, impeccabilmente accompagnati come sempre da Emanuela Vendraminetto, hanno concluso da poche ore la due giorni in terra greca.

Un'intera giornata è stata dedicata martedì alla visita di Mykonos, un'isola che nasconde scorci indimenticabili e opportunità incredibili. I turisti si sono mossi tra le strette vie del centro cittadino del porto antico, hanno potuto ammirare Little Venice e i mulini a vento iconici della zona, e, i più intrepidi, si sono anche recati nelle magnifiche spiagge per godere di un panorama incredibile e tuffarsi nell'acqua cristallina ellenica. La nave MSC Lirica si è fermata sull'isola sino a tarda serata, dando l'opportunità a tutti i turisti di godere appieno del tramonto di Mykonos.

La giornata di mercoledì è stata invece dedicata a una tappa inedita, quella di Syros, un'isola meno conosciuta ma decisamente accattivante. Un agglomerato di case bianche raccolte in pochissimi chilometri, la basilica e il centro cittadino, con il municipio e la piazza antistante, oltre al teatro di Apollo, sono state alcune delle tappe immancabili per il gruppo di astigiani.

La giornata di giovedì sarà dedicata prettamente alla navigazione per il rientro in Italia, con sosta ad Ancona venerdì e la possibilità di visitare le grotte di Frasassi, la città ducale, e Urbino. Il rientro è previsto a Venezia nella mattinata di sabato per poi raggiungere Asti nel primo pomeriggio. Non sono mancati certo i momenti di divertimento sulla nave, tra tornei di calcio balilla dove un duo astigiano (Mario e Mimmo) ha raggiunto la finalissima, e balli, la possibilità di godere delle prelibatezze culinarie degli chef presenti su MSC, e ci sono stati anche ampi momenti di svago e divertimento con i giochi all'interno della Lirica.

In serata, gli appuntamenti a tema come quella Total White e la serata elegante.