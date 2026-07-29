Una settimana indimenticabile su MSC Lirica: prenota il tuo posto per la Crociera 2026 de La Nuova Provincia e CalaMajor

La Nuova Provincia e CalaMajor Viaggi propongono un’iniziativa unica che abbina tradizione e mete esclusive: dal 3 al 10 ottobre una settimana di crociera "all inclusive", trasferimenti in bus da e per Asti compresi, sulla magnifica nave MSC Lirica. Sì navigherà tra i Fiordi di Kotor, il mare cristallino di Mykonos, la tappa inedita di Syros e le perle della nostra Italia.

Per partecipare e far parte di un viaggio da ricordare (che verrà narrato con video durante la crociera, pagine dedicate sul settimanale di Asti e provincia, e dirette social dedicate ai nostri viaggiatori) occorre contattare CalaMajor Viaggi in via Brofferio: posti limitati.

Il viaggio

Un’esperienza unica di relax, scoperta e benessere in compagnia! Il viaggio partirà da Venezia il 3 ottobre, una location che non ha certo bisogno di presentazioni, e farà successivamente tappa a Kotor in Montenegro, tappa che stupirà i turisti con i suoi fiordi abbacinanti. Mykonos, l'Isola dei Venti, è una vera bomboniera ellenica e il nutrito gruppo astigiano potrà ammirarla fino a tarda serata visto che la nave salperà dopo aver dato a tutti i turisti di godersi un'isola indimenticabile durante l'intero arco della giornata, dopocena compreso. È l'isola ideale per chi ama il divertimento nei beach club, le magnifiche spiagge, ma offre anche angoli romantici, botteghe di lusso e storia antica.

Nel cuore di Chora (centro storico) la Piccola Venezia (Little Venice): case colorate costruite a ridosso del mare, il posto più scenico dove godersi l'aperitivo al tramonto. Poi i Mulini a Vento (Kato Mili), situati su una collina che domina la Piccola Venezia. Via Matoyianni è il vivace centro dello shopping, ricco di negozi di lusso, boutique e locali nascosti nei tipici vicoli bianchi e blu. La Chiesa di Panagia Paraportiani è la più famosa e fotografata, un capolavoro di architettura asimmetrica.

Syros, tappa mai raggiunta dalla nostra storica crociera, capitale delle Cicladi, è un'isola unica con architettura neoclassica: Teatro Apollo, spiagge di qualità e tradizioni gastronomiche, perfetta per cultura e relax, a 78 miglia nautiche da Atene. Una zona mai scoperta, che rappresenta l'anello di congiunzione tra tradizione e inedito.

Ancona, città ducale, sarà la tappa che precederà il ritorno a Venezia dopo sette indimenticabili giorni.

La quota comprende:

Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera Vitto a bordo (prima colazione, pranzo, cena, tea, snack e/o buffet di mezzanotte e sorprese gastronomiche)

Serata Elegante Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, tornei, serate a tema

Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca, tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti)

Quote di servizio obbligatorie Tasse e servizi portuali

Assicurazione medico-bagaglio- annullamento (con franchigia)

Trattamento esclusivo per i nostri crocieristi:

Trasferimento con bus privato da Asti al porto di Venezia e viceversa

Accompagnatore della Cala Major Viaggi per tutta la crociera

Incontro di benvenuto per il gruppo degli astigiani

Abbonamento trimestrale al giornale La Nuova Provincia gratuito

Pacchetto bevande Easy Package: consumo illimitato di bevande analcoliche e un limite di 15 bevande alcoliche al giorno

Per prenotare le ultime cabine disponibili occorre affrettarsi: Via Brofferio 74, Asti - Tel. 0141.436.848 - info@calamajor.it, dal lunedì al venerdi 10:00/12:30 e 15:30/18:30.