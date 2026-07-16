Sette giorni da ricordare: perle del Mediterraneo a bordo di MSC Lirica dal 3 ottobre

Sette giorni da ricordare, tra le perle del Mediterraneo su MSC Lirica. Si avvicina la data della tradizionale crociera de “La Nuova Provincia” e “CalaMajor Viaggi” di via Brofferio, un evento che per l'edizione 2026 propone ai turisti astigiani una “sette giorni” tra certezze e grandi novità.

Sabato 3 ottobre si salperà da Venezia (nel viaggio è compreso il trasferimento in bus da Asti), per poi raggiungere domenica 4 il Montenegro e Kotor, un gioiello UNESCO famoso per il suo spettacolare “fiordo" e l'influenza “lagunare”, una tappa che stupirà certamente. Dopo un giorno di navigazione, martedì 6 sarà la volta di Mykonos, gioiello delle Cicladi famosa come “isola dei venti”, per poi raggiungere mercoledì Syros, tappa mai raggiunta nell'ultra ventennale storia del nostro viaggio organizzato. Giovedì sarà nuovamente tempo di navigazione, durante la quale si potranno scoprire tutte le attrazioni della MSC Lirica, per poi fare ritorno in Italia venerdì 9 ottobre e visitare la città Ducale di Ancona, e rientrare a Venezia sabato 10 ottobre.

Si viaggerà su MSC Lirica, che offre un'esperienza di crociera diversa, incentrata su eleganza, comfort e ospitalità. Le viste sull'interno della nave dalla reception e i panorami ininterrotti del mare dalle finestre panoramiche a tutta parete del lounge contribuiscono a donare un senso di vastità rilassata, controbilanciata da numerose location più intime. Con l'aiuto di partner di prestigio quali Chicco, LEGO e Namco, MSC ha creato una serie di nuove aree di gioco per bambini e adolescenti di qualsiasi età, come l'eccitante parco acquatico Doremi, con divertenti giochi d'acqua. La palestra panoramica con la sua vasta gamma di strutture sportive e la MSC Aurea Spa, con i suoi paradisiaci massaggi, trattamenti di bellezza e benessere, sono solo due degli spazi all'avanguardia disponibili a bordo. Le opzioni di prima scelta per l'intrattenimento a bordo delizieranno gli ospiti di tutte le età, dal teatro tecnologico in stile Broadway, al sorprendente Casinò Las Vegas e alla futuristica Blue Club Disco. Su tutta la nave, numerose opzioni e attività per l'intrattenimento tra cui scegliere durante il giorno, la sera e la notte. Le aree per ristoranti e buffet sono invece progettate per offrire pasti rilassati e sofisticati, e includono una varietà internazionale di pietanze gastronomiche, dalla cucina classica mediterranea al sushi plur ipremiato o altre specialità asiatiche. La Pergola è un luogo meravigliosamente comodo e informale dove mangiare, osservando gli chef al lavoro mentre assapori il meglio della cucina mediterranea con una vista spettacolare sul mare. Ciascuno dei bar e lounge a bordo è un luogo unico per godere del tuo tempo.

L'intera settimana, comprensiva di trasferimento in bus a Venezia e rientro ad Asti, con pensione completa, accompagnatore (l'imprescindibile Emanuela Vendraminetto) e bevande incluse, è prenotabile a partire dal costo di 1200 euro da CalaMajor Viaggi in via Brofferio n. 74: occorre affrettarsi per assicurarsi una sette giorni che resterà nel cuore.