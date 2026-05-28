Notte in centro a Nizza Monferrato: festa e cena di presentazione del Fantino "Tittia"

Palio di Asti
28 Maggio 2026 18:38:18
Sabato 6 giugno i Giardini di Palazzo Crova, nel cuore di Nizza Monferrato, ospiteranno “Notte in Centro”, evento organizzato dal Comitato Palio che unirà gastronomia, musica e tradizione paliesca in una cornice suggestiva.
La serata prenderà il via dalle 20.30 con una proposta dedicata allo street food e ai cocktail, accompagnata dalla musica di Fabry Violino Dj. Per l’occasione sarà possibile scegliere tra due formule: piatto con calice o cocktail a 15 euro oppure due piatti con calice o cocktail a 25 euro.
Uno dei momenti più attesi della serata sarà la presentazione ufficiale del fantino “Tittia”, che difenderà i colori di Nizza al prossimo Palio di Asti.
L'evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Palio di Nizza Monferrato e Ristorante Arcano.
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