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Palio di Asti

Notte in centro a Nizza Monferrato: festa e cena di presentazione del Fantino "Tittia"

Sabato 6 street food, cocktail e musica con Fabry Violino Dj ai Giardini di Palazzo Crova, attesissima presentazione del fantinoche difenderà i colori di Nizza al Palio a settembre

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

28 Maggio 2026 18:38:18

Notte in centro a Nizza Monferrato: festa e cena di presentazione del Fantino "Tittia"

Sabato 6 giugno i Giardini di Palazzo Crova, nel cuore di Nizza Monferrato, ospiteranno “Notte in Centro”, evento organizzato dal Comitato Palio che unirà gastronomia, musica e tradizione paliesca in una cornice suggestiva.

La serata prenderà il via dalle 20.30 con una proposta dedicata allo street food e ai cocktail, accompagnata dalla musica di Fabry Violino Dj. Per l’occasione sarà possibile scegliere tra due formule: piatto con calice o cocktail a 15 euro oppure due piatti con calice o cocktail a 25 euro.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà la presentazione ufficiale del fantino “Tittia”, che difenderà i colori di Nizza al prossimo Palio di Asti.

L'evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Palio di Nizza Monferrato e Ristorante Arcano.

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