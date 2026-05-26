Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 26 maggio 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 26 maggio 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso odierno non sono stati centrati né il “6” né il “5+1”, sono stati realizzati invece 13 punti “5” da 14.453,24 euro ciascuno. Il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione sale a 170.800.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 26 maggio 2026

Bari: 37 – 35 – 74 – 51 – 18

Cagliari: 72 – 17 – 29 – 1 – 88

Firenze: 39 – 78 – 42 – 52 – 62

Genova: 44 – 30 – 37 – 60 – 1

Milano: 18 – 29 – 67 – 2 – 86

Napoli: 60 – 87 – 47 – 69 – 51

Palermo: 72 – 26 – 34 – 76 – 18

Roma: 3 – 31 – 20 – 84 – 39

Torino: 82 – 23 – 74 – 76 – 70

Venezia: 79 – 68 – 33 – 87 – 3

Nazionale: 46 – 63 – 2 – 41 – 71

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 26 maggio 2026

Combinazione vincente: 35 – 10 – 45 – 41 – 7 – 61

Numero Jolly: 2

Numero SuperStar: 45

Jackpot per la prossima estrazione: 170.800.000 euro

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 13 da € 14.453,24

Punti 4: 497 da € 385,46

Punti 3: 21.123 da € 27,28

Punti 2: 357.392 da € 5,00

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 3 da € 38.546,00

3 Stella: 117 da € 2.728,00

2 Stella: 2.058 da € 100,00

1 Stella: 11.718 da € 10,00

0 Stella: 21.949 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 26 maggio 2026

Numeri vincenti:

3 – 17 – 18 – 23 – 26 – 29 – 30 – 31 – 35 – 37 –

39 – 44 – 60 – 68 – 72 – 74 – 78 – 79 – 82 – 87

Numero Oro: 37

Doppio Oro: 37 – 35

Numeri Extra

1 – 2 – 20 – 33 – 34 – 42 – 47 – 51 – 52 – 62 –

67 – 69 – 76 – 84 – 88

Simbolotto – Estrazione di martedì 26 maggio 2026

37 – Piano

36 – Nacchere

18 – Cerino

6 – Luna

30 – Cacio

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.