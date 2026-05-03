Domenica in fiore: a Cerreto la festa delle rose

Domenica 10 maggio la lunga via Inserra, si trasformata per un giorno in una galleria d’arte a cielo aperto in occasione della festa delle rose, giunta alla decina edizione, una manifestazione ormai consolidata, nata dal progetto “Una rosa ad ogni porta” dedicato alla memoria dell'ex giovane sindaco Mirco Mosso.

Sarà possibile ammirare le caratteristiche case abbellite da splendide rose antiche rampicanti in piena fioritura. Dalle 10 alle 18 saranno presenti artigiani, pittori, vivaisti e diversi punti ristoro.

Il programma prenderà il via alle ore 10 con l’inaugurazione della mostra di Leonardo Mosso nella Sala del Comune. Ex allievo dell’Accademia delle Belle Arti di Torino e con una lunga carriera di pittore con diverse personali in alcune gallerie torinesi, Mosso era particolarmente legato a Cerreto, dove trascorse gli ultimi vent’anni della sua vita.

Alle 10.30 partirà da piazza Nuova la passeggiata di 8 km con “Camminare Lentamente”, con sosta alla panchina gigante “La Rosina”.

Sempre alle 10.30 e poi alle 15.30, nel cortile del palazzo comunale si terranno incontri dedicati alla cura e al mantenimento delle rose, con approfondimenti sulle tecniche di potatura. Alle 11 e alle 16 partiranno le visite alla chiesa romanica di Sant’Andrea di Casaglio, dove l’attrice Franca Aiassa leggerà testi poetici.

L’evento è organizzato dal Comune e da Cerreto d’arte, in collaborazione con l’Osservatorio astronomico e la Pro Loco. Informazioni al 0141996073.