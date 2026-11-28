Il Mantova conferma tutta la propria forza e supera gli Orange con un netto 7-1, conquistando il decimo successo consecutivo e mantenendo l'imbattibilità in Serie A2 Elite. Una vittoria meritata per una formazione che non nasconde le proprie ambizioni di tornare a calcare i parquet della Serie A1.

Gli Orange hanno provato a tenere testa ai virgiliani, giocando con impegno e determinazione e confrontandosi alla pari per buona parte dell'incontro. Ma il Mantova ha dimostrato di possedere qualcosa in più, soprattutto nella capacità di sfruttare al massimo le occasioni create.

Cabeca in grande spolvero, autore di una tripletta, e Lino Caique, fromboliere aggiunto, hanno guidato la macchina da gol virgiliana, confermando la qualità di un organico costruito per puntare in alto.

Ai nostri ragazzi, però, c'è poco da rimproverare. Non sono mancati la volontà, l'intensità e il desiderio di rimanere in partita. Alla lunga sono emerse le differenze tra una squadra che punta al vertice e una matricola impegnata a conquistarsi il proprio spazio in questa categoria.

Il risultato è netto, il merito del Mantova indiscutibile. Ma anche da queste partite si può imparare qualcosa, soprattutto quando si affrontano avversari di questo livello.

Adesso gli Orange tornano al Pala, con la speranza di recuperare gli squalificati e gli infortunati, per preparare la prossima sfida con la consueta determinazione.