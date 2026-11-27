Sabato 5 dicembre sarà il gran giorno della Gran Fondo del Diavolo Rosso di ciclotappo. La competizione che conclude il Giro d'Italia con i tappini contenenti le immagini dei ciclisti è in programma al circolo Nuovo Nosenzo di via Corridoni dalle 14.

E' la gara sulla pista più lunga d'Italia. Vi prenderanno parte i giocatori che hanno partecipato al Giro d'Italia di ciclotappo ma la corsa a colpi di dito è aperta a tutti gli appassionati. Sono attesi giocatori da Piemonte, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e anche dalla Spagna. Il campione da battere sarà il viareggino Michele Pardini, che si è già aggiudicato il titolo di campione italiano in gara unica a Parma e indosserà la maglia rosa come leader delle corse a tappe. In gara ci sarà anche il veterano Giuseppe Gianoglio di Refrancore con Fausto Coppi: con i suoi 85 anni è il più “anziano” al via.

La conclusione è prevista alle 19 con le premiazioni. Il salone del circolo Nosenzo si trasformerà in un lunghissimo circuito di oltre 50 metri, in cui ogni protagonista arriverà a tirare il tappo per un centinaio di volte.

Durante la giornata si potranno assaggiare i cioccolati e i torroni della ditta Barbero, pronipoti di Giovanni Gerbi (l'azienda è in via Brofferio dove il Diavolo Rosso fabbricava le biciclette con il suo marchio) e essere informati sui prodotti del commercio equo&solidale.

Premi enogastronomici della ditta Barbero, i vini di Andrea Torchio, dalla cooperativa della Rava & della Fava per tutti i partecipanti, mentre la ditta Agrimonte di Luigi e Alessandro Grandi metterà in Palio il tartufo che sarà assegnato al vincitore.

Ogni partecipante riceverà una bottiglia di Moscato d’Asti o Asti Docg, offerti dal Consorzio dell’Asti, mentre chi vincere brinderà con un Magnum come avviene alle Atp Finals.