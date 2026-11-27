Un weekend francese molto proficuo per Maddalena Bertelli. Al Meeting Lyon Natation Métropole, la portacolori della ValleBelbo Sport ha centrato due tempi limite per i Criteria Nazionali Giovanili 2027. Il primo pass è arrivato nei 50 dorso: dopo il 29"30 della batteria, crono già inferiore al minimo richiesto dalla Federazione, Maddalena ha migliorato ancora nella finale del sabato sera, toccando in 28"99 e chiudendo al quinto posto. Il secondo tempo limite arriva nei 100 dorso, dove ha chiuso ancora quinta con il crono di 1'03"72. Nel weekend, Maddalena ha nuotato anche i 50 farfalla, decima in batteria in 29"02, e i 100 farfalla, ancora decima in 1'07"00.

La trasferta internazionale è stata positiva e proficua per tutta la squadra arancio-nero, che ha partecipato al meeting di Lione in vasca corta con il Team Dimensione Nuoto, condividendo stimoli, momenti agonistici e attimi di relax con gli altri 50 nuotatori del TDN.

A livello di risultati, c’è una bella finale conquistata anche da Francesca Gallione, settima nei 50 rana in 34"11, dopo il 34"23 della batteria. Francesca ha centrato il anche il quinto posto nei 100 rana in 1'14"18, ha nuotato i 50 farfalla in 30"47 (18. in batteria) e i 100 misti in 1'10"05 (18. in batteria).

Camilla Palumbo si è assicurata ll’accesso in finale B Juniores dei 100 misti, chiusa poi al settimo posto in 1'11"03, migliorando il 1'11"40 della batteria. Camilla ha chiuso sesta nei 200 rana in 2'48"80, quattordicesima nei 100 rana in 1'17"63 e diciassettesima in batteria nei 50 rana in 35"75.

Buoni riscontri nella vasca lionese anche da parte di Alessandro Mairano (50 farfalla 27"31, 100 farfalla 1'00"78, 50 rana 31"29, 100 rana 1'09"09), Vittorio Perosino (50 stile libero 25"98, 100 stile libero 58"74, 50 rana 32"18, 100 rana 1'13"08) e Giada Grimaldi (50 stile libero 32"93, 100 stile libero 1'15"92, 50 farfalla 35"59, 100 misti 1'27"44), stimolanti dall'opportunità di prendere parte a questa elettrizzante trasferta internazionale.