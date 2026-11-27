Calcio
27 Novembre 2026 09:34:00
Match esterno all'orizzonte per i biancorossi
Reduce da tre sconfitte consecutive, l'ASD Asti cercherà ovviamente di cambiare rotta domenica 29 novembre (ore 14,30) nella partita di Serie D che lo vedrà di scena allo stadio “Olmo Ferro” di Celle Ligure contro il Celle Varazze. La formazione savonese è ultima in classifica con soli 7 punti e ad altrettante lunghezze dai galletti. Un anno fa i biancorossi astigiani uscirono sconfitti (0-2) dal recupero esterno con il Celle Varazze.
A Celle Ligure mancherà ancora il promettente giovane Matteo Mana, infortunatosi a Biella il 15 novembre.
Crisi biancorossa, il ds Tony Isoldi: "Sposato il progetto giovani, servono sei punti per chiudere l'andata secondo le previsioni"
Crisi biancorossa, il ds Tony Isoldi: "Sposato il progetto giovani, servono sei punti per chiudere l'andata secondo le previsioni"
Domenica 29 si giocherà con inizio alle 14,30 anche in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, il San Domenico Savio ospiterà l'Ovadese al “Don Sodano” di Rocchetta Tanaro, mentre la Pro Villafranca riceverà l'Albese al “Villa Park”. Lo Spartak San Damiano, invece, sarà di scena a Centallo.
In Promozione, il Canelli 1922 affronterà il Castellazzo in trasferta. Impegno casalingo per Annonese (contro la CBS Scuola Calcio di Torino) e Santostefanese. Quest'ultima formazione se la vedrà con il Sale al “Tonino Bersano" di Nizza Monferrato.
Ecco infine le partite che vedranno in campo le squadre astigiane di Prima Categoria: Costigliole-Asca Alessandria (a Isola d'Asti); Don Bosco Asti-Felizzano (al “Falcone e Borsellino” di Refrancore); Mezzalunacalcio-Duomo Chieri (a Villanova); Moncalvo-PSG (al campo sportivo “Umberto Micco” di Moncalvo).
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058