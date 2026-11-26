Argento o bronzo? Jacopo Araldo è rimasto per pochi istanti in bilico fra le due posizioni in classifica della 29a Ronde Colli del Monferrato e del Moscato, risolvendo il dubbio poco prima dell’arrivo a Calosso, impiegando giusto il tempo per sbirciare il regolamento e vedere che a lui sarebbe toccato il gradino più basso del podio. Il pilota di Canelli, però, non ne fa un dramma e si dimostra soddisfatto del risultato di una gara che di novembrino ha avuto tutto: l’umidità nell’aria, le foglie cadute sull’asfalto, e quella fanghiglia capace di rendere insidiose le strade. In questa atmosfera autunnale Jacopo Araldo, affiancato da Daniele Araspi, conquista il suo terzo podio stagionale in cinque gare, chiudendo terzo assoluto al volante della Škoda Fabia RS Rally2 by Bianchi, con lo stesso tempo del secondo in graduatoria, ma classificato terzo in base alla discriminante. “Sarebbe bastato un solo decimo di vantaggio per salire di un gradino, ma quel decimo non è arrivato” commenta il portacolori di Meteco Corse, che analizza con serenità la sua gara. “Ci siamo ritrovati nelle condizioni ambientali del Santo Stefano Belbo dell’ottobre 2025, e guidare su un fondo simile dopo un anno non è stato facile” commenta osservando all’arrivo la sua Fabia ricoperta di fango, come tutte le altre vetture che stanno per salire in pedana. “Abbiamo subito trovato un buon ritmo staccando il quarto tempo assoluto nei primi tre passaggi sulla speciale; grazie alla costanza di risultati ed al fatto di non aver commesso errori siamo saliti al secondo posto assoluto ad un passaggio dal termine”.

L’ultima prova vede ancora Araldo-Araspi viaggiare molto sostenuti, segnando il terzo tempo di tornata, ma vengono agganciati dal loro avversario diretto che in quella occasione addirittura vince la speciale. Alla fine Jacopo Araldo, con il piccolo Federico in braccio, sale sul palco di Calosso affiancato dal navigatore Daniele Araspi e sorride soddisfatto. “C’è mancato quel decimo decisivo, ma va bene così. Oggi, essere sul podio, è una gran cosa, soprattutto considerando l’elenco iscritti di altissimo livello e le condizioni del fondo che sono andate via via peggiorando. Sono partito subito molto forte e, soprattutto, siamo stati molto regolari, senza incappare nella minima sbavatura. Ancora una volta non ho vinto nella mia gara di casa; qui, però, ho ottenuto delle belle soddisfazioni” conclude il pilota di Canelli facendo riferimento alle statistiche, secondo le quali nel Monferrato ha ottenuto con la Fabia Rally2 sei volte il podio. Ma la stagione per Jacopo Araldo non è ancora conclusa, visto che domenica prossima sarà al via della 15a Ronde Valli Imperiesi.