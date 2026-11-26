Il prossimo fine settimana, dal 27 al 29 novembre 2026, si svolgerà il più importante torneo di scacchi mai giocato ad Asti, dotato di un elevato montepremi per celebrare i cinquant'anni della Sezione Scacchi del Circolo Sempre Uniti.

L'evento vedrà impegnato un foltissimo numero di giocatori provenienti da 11 Paesi stranieri (Francia, Germania, Albania, Israele, Turchia, Filippine, Lettonia, U.S.A., Venezuela, Colombia, oltre a un giovane russo che gioca però, in base alle regole internazionali, sotto la bandiera della Federazione Mondiale degli Scacchi) e da 25 province italiane.

I partecipanti sono divisi in tre gironi, a seconda del rispettivo rating internazionale. Nell'Open "A" si confronteranno alcuni Grandi Maestri e altri giocatori dotati di titolo agonistico internazionale. Grande interesse per la partecipazione della giovanissima statunitense Abigail Zhou, classe 2016, che ha già un rating pari a quello di un forte Maestro, vincitrice nel 2023 del Campionato Panamericano Femminile Under 8. Le partite saranno giocate al Circolo Sempre Uniti di via Pallio 28 venerdì 27 alle ore 20,00, sabato 28 e domenica 29 dalle 9,30 alle ore 15, cui seguirà la premiazione. Ingresso gratuito.

Le partite giocate sulle prime scacchiere dell'Open "A" saranno trasmesse in diretta streaming e visibili sul sito Astiscacchi.it.