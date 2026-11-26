Tre battute d'arresto consecutive, quattro stop nelle ultime cinque partite di campionato: il momento dell'ASD Asti nel campionato di Serie D non è certamente facile, al netto di una prospettiva di inizio stagione che vedeva i galletti comunque in lotta nelle zone medio-basse del campionato a livello di gerarchie. I biancorossi sono attualmente quattordicesimi a pari merito con un Sestri Levante che è tra le grandi deluse di un torneo dominato con merito dai Grigi dell'Alessandria, a +4 su Valenzana e Bra e a +7 sul fanalino di coda Celle Varazze, prossimo avversario di Brustolin e compagni. Assieme al ds Tony Isoldi analizziamo la situazione e le prospettive di mercato della squadra.

Tony, tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque gare per l'Asti Calcio. Inutile negare come sia un peeriodo molto complesso...

Stiamo attraversando una fase delicata, non voglio cercare alibi parlando dei calciatori che ci sono mancati perchè in una stagione occorre fare i conti con le assenze. E' però giusto sottolineare come a livello di squadra in questa stagione abbiamo deciso, e siamo tra i pochi che l'hanno fatto, di puntare con decisione sui giovani del vivaio e sulla loro crescita. Sapevamo che potevano esserci fasi buone e altre meno buone, ma l'Asti è stato costruito per conquitare la permanenza in categoria.

Venti gol al passivo in 13 giornate però sono parecchi per una squadra che deve lottare per restare in Serie D ...

Sicuramente sì, è un aspetto che stiamo valutando con attenzione. Dobbiamo avere meno cali di concentrazione, essere più solidi ed evitare di concedere reti facili agli avversari.

In occasione della riconferma di mister Buglio il mister aveva sottolineato l'importanza della salvezza miracolosa ai playout e la voglia di divertirsi di più nella nuova stagione. Vista la classifica non c'è il rischio di ritrovare un Asti in grande affanno e con una sorta di "ansia da prestazione" per conquistare punti salvezza?

Abbiamo disputato a inizio stagione belle gare, ci sono state fasi in cui l'Asti ha proposto bel calcio e conquistato vittoria importanti. nello sport arrivano momenti in cui si diverte e ci si diverte e altri di difficoltà ma sono sicuro ne usciremo. La squadra si impegna ed è fondamentale il supporto dei nostri tifosi. Assieme cresceremo e arriveranno soddisfazioni.

Il tecnico al termine del match contro il Ligorna ha parlato della necessità di operare sul mercato. Come vi state muovendo?

L'Asti Calcio deve fare i conti con il budget e con molti altri aspetti, come i costi della messa a norma dell'impianto, che sono notevoli e incidono. Non possiamo permetterci acquisti da capogiro ma siamo vigili nel valutare opportunità che possa offrire il mercato.

Il primo obiettivo è un difensore?

Dobbiamo avere solidità dietro e prendere meno gol, sicuramente un centrale di stazza potrebbe essere un obiettivo concreto.

Domenica la trasferta con il fanalino di coda Celle Varazze, poi Saluzzo e Bra, tre scontri diretti per risalire la china. Quanti punti speri di ottenere?

A inizio stagione il target prefissato era quello di girare al termine dell'andata a venti punti. Ne abbiamo 14 e per farlo servono almeno due successi, se chiudessimo così la prima parte dell'annata saremmo in linea con le prospettive. Dobbiamo però affrontare con la mentalità giusta questi match, non possiamo permetterci cali di concentrazione nè dobbiamo sottovalutare la pericolosità degli avversari.

Vedremo mai un Asti Calcio in grado di lottare per la Serie C?

In questo momento a mio avviso è impossibile. Occorrerebbe senza dubbio una partecipazione maggiore della città e degli imprenditori locali, ma, soprattutto, allo stato attuale non abbiamo strutture adeguate. Il primo passo deve essere proprio questo, dare allo sport locale impianti moderni, che oggi assolutamente non ci sono. Se i galletti salissero di categoria dovrebbero affrontare la Serie C lontano dalle mura amiche, con il rischio concreto del tracollo economico.