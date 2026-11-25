Arti marziali
25 Novembre 2026 15:50:22
Il poker d'assi del KBC 2000
Ottima trasferta per il KBC 2000 al Katakombat di Torino. Nel contatto leggero vincono Alberto Dragus, Giacomo Bosia, Safa Houami e Aris Bragato. In gara anche Serena Varbella, Gaia Brignolo, Vanessa Uppo.
Nel contatto pieno la KB Center 2000 cala il poker. Tutti e quattro gli atleti astigiani stravincono: ok Mouhyddine Aboutaieb, Francesco Biamino, Fallou So e Alessandro Villanueva. Il prossimo appuntamento è l’Alba Martial Kombat di sabato 19 dicembre, organizzato da Impact PRO ProMotion.
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