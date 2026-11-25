Ottima trasferta per il KBC 2000 al Katakombat di Torino. Nel contatto leggero vincono Alberto Dragus, Giacomo Bosia, Safa Houami e Aris Bragato. In gara anche Serena Varbella, Gaia Brignolo, Vanessa Uppo.

Nel contatto pieno la KB Center 2000 cala il poker. Tutti e quattro gli atleti astigiani stravincono: ok Mouhyddine Aboutaieb, Francesco Biamino, Fallou So e Alessandro Villanueva. Il prossimo appuntamento è l’Alba Martial Kombat di sabato 19 dicembre, organizzato da Impact PRO ProMotion.