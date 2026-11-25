Rally Storico del Brunello alle porte per la Balletti Motorsport, pronta ad affrontare l’importante evento in programma sugli sterrati toscani con validità sia per il Campionato Europeo che per il Tricolore terra, assistendo due vetture: una Subaru Legacy e una Porsche 911.

Già da qualche anno uno dei rallies più attesi e frequentati del panorama nazionale, il Brunello 2026 si presenta forte anche della validità continentale che ha richiamato equipaggi da diverse nazioni, promettendo una “due giorni” di spettacolo e agonismo a cui contribuiranno con certezza anche i due equipaggi in gara con le vetture curate dal team dei fratelli Carmelo e Mario Balletti.

Dopo averla utilizzata più volte, anche vittoriosamente nel casalingo Valsugana Rally Historic, Alessandro Taddei e Andrea Gaspari saranno al via del Brunello con la Subaru Legacy 4Wd, inseriti anche nell’elenco iscritti “europeo”, dove cercheranno di puntare al successo stimolati anche dal confronto con i numerosi specialisti del fondo sterrato. A confermare le loro intenzioni sono le positive impressioni avute nel test pre gara dove l’esperto pilota trentino, vero cultore del fondo sterrato, ha avuto modo di settare al meglio la vettura in attesa degli oltre 120 chilometri cronometrati dell’attesa sfida.

Gara tutta nuova, invece, per Marco Superti che dopo le vincenti esperienze al volante proprio della Legacy, torna in gara con la sua Porsche 911 RS affiancato da Battista Brunetti. Al suo terzo impegno nel Campionato Italiano Rally Terra Storico il pilota bresciano si presenta a Montalcino stimolato sia dal blasone delle prove speciali che si andranno a correre, sia da un nuovo confronto con gli specialisti delle strade bianche, puntando anche alla classifica assoluta del 2° Raggruppamento, le cui sorti si conosceranno dopo ben diciassette prove speciali suddivise in due tappe da corrersi nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 novembre con partenza da Buonconvento (SI) e arrivo nella celebre Montalcino.