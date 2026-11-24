Grande festa in casa Vittorio Alfieri presso il ristorante Villafernanda per il tradizionale incontro autunnale dei Sempreverdi, associazione che racchiude ex atleti ed atleti “over”, dedicato anche alla premiazione dei migliori giovani della società biancoverde Alla presenza di quaranta ospiti, quasi tutti ex atleti del sodalizio, anche di anni remoti, il presidente Ezio Mosso ha premiato i quattro cadetti che un mese fa hanno preso parte ad Agropoli ai Campionati Italiani di categoria.

I ragazzi sono stati presentati dai loro allenatori: Silvia Molino per i tre lanciatori (la figlia Sveva Viarengo nel disco, Alessia Tinebra nel martello, Diego Zanna nel disco) e Marco Dal Rovere per il mezzofondista Pietro Bellone. I tecnici hanno messo in evidenza i successi agonistici dei loro atleti, tra i quali spicca la medaglia d'argento ai campionati italiani di Sveva e l'ottima prestazione cronometrica di Pietro sui 2000 metri, nono classificato ad Agropoli.

Gli anni passano anche per questo club trentacinquennale, ma è stato bello rivedere atleti che erano in pista nei primi anni della società (si parla di metà del '900) e che oggi sono ancora pieni di entusiasmo: Ugo Vogliotti, Giovanni Cerruti, Elio Binelli, Giorgio Ponzone, Franco Barrera e Gianni Del Monte, reduci di quel gruppo che nel 1993, alla celebrazione del quarantennale della Vittorio Alfieri, lanciò l'idea di istituire questo club per non perdere la memoria del passato.

Corse

Nella classicissima “5 Mulini", corsa campestre a livello internazionale, giunta quest'anno alla sua 92^ edizione, che, come da consuetudine, si è corsa a San Vittore Olona, in Lombardia, settimo posto nella categoria Promesse per Stefano Monticone.

L'atleta Vittorio Alfieri ha chiuso anche quindicesimo nel cross corto, sulla distanza di 3 km. Vittoria per Paolini in 10'00”, Stefano ha chiuso a circa un minuto in 10'54” dal vincitore assoluto e a 28" dal primo della categoria Promesse.

A Murialdo in Liguria vittoria nella categoria M70 per Mario Mieres (Vittorio Alfieri): per lui 20'02” il suo tempo sui 4 km del cross.

Alla “32^ 6 Miglia di Piossasco” protagonisti infine gli atleti della Brancaleone. Nella gara vinta a livello assoluto da Giulia Cavalieri (Sisport) e Matteo Lovera (Atletica Saluzzo), vittorie di categoria per Nadia Chiabrera (1^ SF), Federica Laino (1^ SF45) e Mara Giovane (1^SF 55); buone prove anche per Simona Brunchi e Antonella Rabbia.