Marco Varetto e Vittorio Bianco, della Meteco Corse, su Škoda Fabia RS Rally2, vincono la 29esima edizione della Ronde Colli del Monferrato e del Moscato. Una gara appassionante, che nei primi diciotto chilometri di prove, non faceva presagire vincitori. Poi il terzo crono ha puntato la freccia a favore di Varetto-Bianco. Fatale l’errore della coppia Federico Gangi e Nicolò Gonella della Alma Racing che proprio nella curva finale della speciale ‘Canelli DOCG’, mentre spingevano forte per recuperare il divario di 1”,7, a casa del fango, hanno perso aderenza impattando contro un terrapieno. Fine della corsa. Ronzano e Gloria Andreis hanno fatto registrare il secondo tempo, terzo Davide Nicelli Jr. seguito da Araldo, quinto Alain Cittadino.

Nella PS4 di 9 km a Canelli Varetto-Bianco a 37”5 sul secondo hanno affrontato la speciale fangosa, con attenzione registrando un tempo alto ma giustificato. Ne ha approfittato il giovane svizzero Gauthier Hotz che ha spinto con coraggio vincendo la prova. Terzo ancora Araldo, quarto Ronzano. Nicelli fuori dai giochi per una foratura. La classifica finale ha incoronato Varetto-Bianco davanti a Hotz-Volluz e Araldo-Araspi. Quarti Ronzano-Andreis, quinti Alain Cittadino e Marco Rosso.

Ha stupito il giovane svizzero Hotz, figlio d’arte, che ha dato prova di sé con una guida veloce e maturamente controllata. Ronzano, astigiano della Sport Management, si è collocato in quarta posizione senza convincere: sul fondo bagnato e fangoso è stato poco incisivo.

In classe Rally3 vittoria per Benazzo-Francalanci; per le trazioni anteriori, registriamo il primato di Vola-Icardi. Ruggeri-Orsi sono stati invece i primi sul podio del Rally4.