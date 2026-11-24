Nel weekend del 21-22 novembre si è svolto a Vercelli il Trofeo Visconti Fenoglio a squadre miste dedicato alle categorie U14 di spada maschile e femminile. Il Club Scherma Associati per l’occasione vi ha partecipato con Nicolò Rissone della sezione di Asti, Giacomo Filippini di quella di Alba, più Christian Cagna dell’Accademia Marchesa di Torino.

Un team, il loro, affiatato e che già in passato aveva saputo dare prova delle proprie abilità confermate anche in questa gara con un solido terzo posto nella classifica finale. Per i tre giovani atleti medaglia di bronzo e coppa da custodire in bacheca.

Ottima prova per i due spadisti CSA che continuano a crescere in maniera costante e viva soddisfazione per lo staff tecnico.