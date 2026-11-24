Due vittorie interne e altrettanto esterne nella seconda giornata della serie A. Risultati: Gaglianico-La Perosina 13-12; Mondovì-Quadrifoglio 18-7; Noventa-BRB Ivrea 6-18; Veloce Club-Chiavarese 4-20. Classifica: BRB Ivrea, Chiavarese p.ti 8; La Perosina 5; Mondovì 4; Gaglianico, Quadrifoglio 3; Veloce Club 2; Noventa 1. In Mondovì-Noventa ottimo pomeriggio per Luca Scassa che ha vinto il primo individuale, il secondo tiro tecnico e la quarta coppia con Gabriele Picasso. In Veloce Club-Chiavarese Mauro Roggero ha vinto la staffetta con Ivan Soligon (51/58).

Serie A2, risultati prima giornata: Forti Sani-Aostana 13-11; La Boccia Carcare-Pozzo Strada 13-12; Novese-Calvarese 12-12; Nus-Envie 21-4. Classifica: Nus p.ti 4; Forti Sani, La Boccia Carcare 3; Pozzo Strada, Novese, Calvarese 2; Aostana 1; Envie 0.

In serie B girone Uno la Sandamianese ha battuto 19-4 La Familiare; nel girone Quattro il Castelnuovo Don Bosco ha riposato. Altro risultato girone Uno: Centallese-Beccaria 16-6; riposava Cellese. Risultati girone Quattro: Rivarese-La Boccia Savona 15-8; Saviglianese-Bassa Valle 13-9. Classifica girone Uno: Sandamianese, Centallese p.ti 4; Cellese, Beccaria, La Familiare 0. Girone Quattro: Rivarese, Saviglianese p.ti 3; La Boccia Savona, Bassa Valle 1; Castelnuovo Don Bosco 0. La Sandamianese si è aggiudicata le coppie con Ezio Nicolini-Eros Bertini, Alberto Giaretti-Mauro Dezzani e Massimiliano Mana-Massimo Cerrato, la quadretta con Italo Bisio-Riccardo Alciati-Massimo Cerrato-Diego Bergia, i due individuali con Massimiliano Mana e Christian Fasano, il tiro progressivo con Christian Fasano, il secondo tiro tecnico con Alberto Giaretti, e la terna con Ezio Nicolino-Eros Bertini-Piero Tamagnone. Alla Sandamianese è anche andato il punto bonus per il tiro tecnico.

Serie A femminile, risultati prima giornata: Castelnuovo Don Bosco-Cussignacco 20-4; Auxilium Borgonese-Noventa 11-14; Bassa Valle-Spilimberghese 19-5; riposava Buttrio. Risultati seconda giornata: Castelnuovo Don Bosco-Noventa 9-16; Auxilium Borgonese-Cussignacco 16-8; Bassa Valle-Buttrio 21-4; riposava Spilimberghese. Classifica: Bassa Valle p.ti 8; Noventa 6; Auxilium Borgonese, Castelnuovo Don Bosco 5; Spilimberghese, Cussignacco, Buttrio 0.

Promozione femminile, risultati prima giornata: Perosini di Antignano-Almesina 13-7; Envie-Ferriera 14-6; Pozzo Strada-La Concordia 11-9; Chierese-Saviglianese 16-4; Bassa Valle-Borgarese 0-20; Pro Valfenera-Mondovì 11-9; riposava Tre Valli. Classifica: Perosini di Antignano, Envie, Pozzo Strada, Chierese, Pro Valfenera, Borgarese p.ti 2; Almesina, Ferriera, La Concordia, Saviglianese, Mondovì, Bassa Valle, Tre Valli 0.