Lutto
22 Novembre 2026 19:37:00
Il manifesto funebre che annuncia la scomparsa di Migliasso
Ci ha lasciato a soli 59 anni un calciatore che ha lasciato una impronta indelebile nello sport astigiano. Si è spento nelle scorse ore, colpito da un brutto male, Claudio Migliasso, attaccante del San Damiano degli anni d'oro sotto la guida di mister Vito Sollazzo, anch'egli scomparso da alcuni anni. Faceva parte di una squadra di grandi talenti, giocando al fianco di Paolino Sorba, del portiere Dario Cimino e tanti altri campioni del calcio astigiano.
La sua scomparsa è stata accolta con grande cordoglio da parte di tutta la comunità villafranchese (risiedeva a Nichelino ma era nato a Cantarana) e dalla società del presidente Josi Venturini. I funerali si svolgeranno martedì.
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