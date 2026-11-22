Ci sono partite in cui non conta come giochi, come triangoli, quale pressing riesci a portare o con quanta determinazione ti avventi sulle palle vaganti. Partite decise da una deviazione impercettibile, da un rimpallo fortunato, dalla capacità di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Partite in cui il bel gioco può attendere, perché ciò che conta davvero è una cosa sola: portare a casa i tre punti.

Quella contro il Montegrappa è stata esattamente una di queste per l'Orange Futsal Asti, che ottiene tre punti faticosi e al contempo preziosi come l'oro. Una partita da vincere, senza troppi complimenti e senza preoccuparsi eccessivamente dell'estetica. Per una matricola come la nostra, tre punti così valgono oro. Non soltanto per la classifica, ma anche per restituire un po' di serenità a un ambiente che i finali amari contro Lecco e Maccan avevano inevitabilmente scosso.

La partenza, come spesso accade, è di quelle che lasciano ben sperare. Gli Orange si portano sul 2-0, mostrando concentrazione e determinazione. Sembra tutto sotto controllo, ma è un'illusione che dura poco. Riaffiorano gli errori, le incertezze e soprattutto quei fantasmi che, ultimamente, sembrano aver preso residenza stabile dalle nostre parti. Il 2-1 dell'intervallo è confortante soltanto nel risultato, molto meno per quanto visto sul parquet.

La ripresa, poi, comincia nel peggiore dei modi. Il Montegrappa prende coraggio, gli Orange perdono lucidità e quella che sembrava una salita agevole si trasforma improvvisamente in una parete da scalare. Arriva prima il pareggio, poi il sorpasso: 2-3. L'incubo di un'altra occasione sprecata prende forma.

Ma questa volta la dea bendata decide di indossare la maglia arancione. Da un fallo nasce un'autorete rocambolesca che ristabilisce la parità. Poco dopo, un'altra ingenuità avversaria spalanca le porte del 4-3. Due episodi che ribaltano nuovamente la partita, ricordando che nel futsal, oltre alla tecnica e alla tattica, talvolta serve anche una buona dose di fortuna.

Sembra fatta. Ma chi conosce gli Orange sa che le emozioni non finiscono mai alla prima sirena d'allarme. Arriva l'espulsione, quanto meno veniale, di Vitellaro e il Montegrappa trova il 4-4. Un'altra beffa all'orizzonte, un'altra vittoria che sembra scivolare via proprio sul traguardo.

E invece no.

A 49 secondi dalla fine, quando il pareggio sembra ormai scritto, uno scontro fortuito tra portiere e difensore avversari crea un'occasione tutt'altro che semplice. Baby Face è nel posto giusto al momento giusto, ci crede fino in fondo e firma il suo secondo sigillo personale. È il 5-4 che fa esplodere la gioia arancione e consegna agli Orange tre punti pesantissimi.

Una vittoria bella? Non proprio. Meritata? Si potrebbe discutere. Fondamentale? Assolutamente sì.

Perché ci sono momenti della stagione in cui non servono applausi per il gioco espresso, ma punti per alimentare la classifica, fiducia per ritrovare serenità e risultati per ricordarsi che, anche quando tutto sembra complicarsi, si può ancora vincere.

Gli Orange conquistano così una boccata d'ossigeno preziosa, prima di affrontare venerdì prossimo una sfida che, almeno sulla carta, assomiglia a una mission impossible. Ma nel futsal nulla è scritto, nulla è scontato e, soprattutto, nulla è impossibile.

E allora appuntamento nella patria di Virgilio, dove tra inferno e paradiso potrebbe esserci soltanto lo spazio di un pallone.

Al novello Dante Patanè il compito di scrivere il prossimo canto. Sperando che, dopo aver scalato il Montegrappa, gli Orange abbiano ancora fiato per conquistare il paradiso.