Terza sconfitta consecutiva per l'ASD Asti nel campionato di Serie D. I galletti cedono 0-3 fra le mura amiche contro un Ligorna che vanta una rosa di grande qualità. I biancorossi creano pochissimo sotto porta e ancora una volta pagano a caro prezzo delle topiche difensive che dopo il primo tempo chiuso a reti bianche consentono ai liguri di dilagare nel secondo. Nelle ultime cinque gare sono quattro le battute d'arresto per la squadra di Buglio, attualmente quattordicesima in classifica a +4 su Bra e Valenzana e a +7 sul Celle Varazze fanalino di coda. Nelle prossime sfide contro Celle Varazze, Saluzzo e Bra la squadra dovrà riscattarsi per concludere bene la fase finale del girone d'andata e guadagnare punti salvezza.

In cronaca occasione gol nitida per il Ligorna con Corti, che supera Brustolin e calcia dal limite trovando il miracoloso salvataggio sulla linea di Gjura. Nella ripresa, di fronte a una difesa sorpresa, Alvigini viene imbeccato in profondità e realizza sul primo palo l'1-0. Il Ligorna sfiora due volte il bis, colpendo anche una traversa, l'Asti risponde con un'incursione di Masawoud, prima del raddoppio di Corti, bravo a depositare il pallone dopo una presa alta difettosa di Brustolin. A chiudere i conti ci pensa ancora Corti, che va via al direttore marcatore e realizz il tris sul primo palo. La nota posiytiva per i galletti è il rientro in campo di Podestà, che sarà fondamentale nella seconda parte di stagione.

In Eccellenza festeggia un gol che vale oro il neo bomber gialloverde Poppà: il suo guizzo vale il successo del San Domenico sul campo del Giovanile Centallo. Cede 2-1 in casa della capolista Fossano la Pro Villafranca, che impatta grazie a Gennaro ma cede nel finale dopo aver creato molto. Non basta allo Spartak SD il gol di Amendola: vince il Vanchiglia 2-1.

In Promozione il Canelli perde l'imbattibilità del proprio portiere dopo tanti successi di misura ma vince il derby della Valle Belbo 3-2 contro la Santostefaneserestando da solo al secondo posto. L'Annonese cede contro il Mirafiori.