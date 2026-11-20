Nuoto
20 Novembre 2026 11:10:16
Il team VBS è atteso a una impegnativa trasferta
Nel fine settimana, una selezione di nuotatori della ValleBelbo Sport affronterà una stimolante trasferta internazionale con il Team Dimensione Nuoto, la franchigia piemontese di cui la società nicese fa parte sin dalla sua fondazione.
Nella giornate del 21-22 novembre, gli atleti del team arancio-nero saranno al via del Meeting de Lyon Natation Métropole: affronteranno un banco di prova importante in vasca da 25 metri, in un contesto insolito che può offrire spunti interessanti e restituire risultati importanti per valutare questi primi mesi della stagione.
In gara in Francia ci saranno Maddalena Bertelli (50 dorso, 100 dorso, 50 farfalla, 100 farfalla), Francesca Gallione (50 rana, 100 rana, 50 farfalla, 100 misti), Giada Grimaldi (50 stile libero, 100 stile libero, 50 farfalla, 100 misti), Alessandro Mairano (50 rana, 100 rana, 50 farfalla, 100 farfalla), Camilla Palumbo (50 rana, 100 rana, 200 rana, 100 misti) e Vittorio Perosino (50 stile libero, 100 stile libero, 50 rana, 100 rana).
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