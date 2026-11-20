Un altro prestigioso podio internazionale per l'asso astigiano del paracadutismo Alessandro Binello e il suo team. La formazione del Reparto Attività Sportive dell'Esercito, inquadrata nella Brigata Paracadutisti "Folgore", ha conquistato infatti il secondo posto di squadra nella specialità del Vertical Formation Skydiving (VFS) al Flyspot Polish Open, svoltosi nel tunnel del vento di Katowice in Polonia.

Il risultato conseguito dalla squadra dell’Esercito Italiano, composta dal Maresciallo Alessandro Binello, dal Maresciallo Andrea Cardinali, dal 1° Graduato Marco Soro e dal Graduato Federico Allamprese, rappresenta una tappa significativa nel percorso di preparazione ai campionati del mondo di specialità, in programma nel marzo 2027.

Il Reparto Attività Sportive della Brigata Paracadutisti “Folgore” rappresenta l’Esercito Italiano nelle più importanti manifestazioni e competizioni civili e militari di paracadutismo sportivo.

Oltre che nelle discipline classiche, da alcuni anni compete anche in quelle indoor, tra cui il VFS, che prevede l’esecuzione di figure e transizioni in formazione durante il volo verticale e che richiede un elevato grado di coordinazione, precisione e rapidità.

Poche settimane fa il team aveva vinto a Milano l’ennesimo titolo italiano, un tricolore che conquista ininterrottamente da quasi dieci anni.