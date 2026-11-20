Calcio
20 Novembre 2026 10:47:42
Il giovane difensore Isoldi dell'Asti in azione
Reduce da due sconfitte consecutive in Serie D, l'ASD Asti cercherà di riscattarsi sul terreno amico, domenica 22 novembre, contro il temibile Ligorna. L'undici genovese è quarto in classifica a pari merito (19 punti) col Derthona. Calcio d'inizio alle 14,30.
Fra i galletti di mister Francesco Buglio mancherà il giovane Mana, che a Biella ha subìto comunque un infortunio meno grave del previsto.
Domenica si giocherà con inizio alle 14,30 anche in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, la Pro Villafranca dovrà vedersela fuori casa col Fossano, undici capolista del girone B. Impegno esterno anche per il San Domenico Savio, che affronterà il Giovanile Centallo sul “sintetico” della cittadina cuneese. Lo Spartak ospiterà invece il Vanchiglia al “Norino Fausone” di San Damiano.
In Promozione, derby tra Canelli 1922 e Santostefanese al “Piero Sardi” di Canelli. L'Annonese giocherà a Torino contro il Mirafiori.
Questi gli incontri riguardanti le formazioni astigiane di Prima Categoria: Asca-Moncalvo (al “Renato Cattaneo” di Alessandria); Atletico Acqui-Mezzalunacalcio Villanova (al “Centogrigio” di Alessandria); Cassine-Don Bosco Asti (a Cassine); Duomo Chieri-Costigliole (a Santena).
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