Motori
20 Novembre 2026 10:42:29
Scelfo sul podio a squadre
Si è chiusa nel segno dell'orgoglio e della tenacia la stagione della Scelfo Mechanical Solutions nella BKQ Europe Cup. Al termine di un campionato combattuto fino all'ultima curva, la scuderia conquista uno straordinario secondo posto nella classifica a squadre: un risultato che assume i contorni dell'impresa, maturato nonostante le numerose assenze che hanno spesso costretto il team a presentarsi ai nastri di partenza a ranghi ridotti.
Una dimostrazione di carattere e compattezza in cui ogni singolo punto conquistato sull'asfalto si è rivelato decisivo per salire sul secondo gradino del podio continentale.
I protagonisti della stagione
La guida del team
Dietro i successi in pista c'è la visione del patron Gionatan Scelfo, figura centrale e punto di riferimento costante per piloti e staff. La sua gestione, fondata sulla fiducia reciproca e su un forte senso di appartenenza, si è rivelata l'arma in più per superare le difficoltà numeriche della stagione e trasformare la Scelfo Mechanical Solutions in una delle realtà più solide e rispettate della BKQ Europe Cup.
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