Si è chiusa nel segno dell'orgoglio e della tenacia la stagione della Scelfo Mechanical Solutions nella BKQ Europe Cup. Al termine di un campionato combattuto fino all'ultima curva, la scuderia conquista uno straordinario secondo posto nella classifica a squadre: un risultato che assume i contorni dell'impresa, maturato nonostante le numerose assenze che hanno spesso costretto il team a presentarsi ai nastri di partenza a ranghi ridotti.

Una dimostrazione di carattere e compattezza in cui ogni singolo punto conquistato sull'asfalto si è rivelato decisivo per salire sul secondo gradino del podio continentale.

I protagonisti della stagione

Adamo Fiasco e Lorenzo Gilitus – I trascinatori: Stagione da incorniciare per i due piloti di punta. Adamo Fiasco domina la propria categoria laureandosi campione con un perentorio 1° posto . Splendido anche il percorso di Lorenzo Gilitus , protagonista di un duello sul filo dei millesimi fino all'ultima gara: chiude il campionato 2° a pari punti con il rivale, vedendo sfumare il titolo soltanto per la discriminante dei piazzamenti.

Stagione da incorniciare per i due piloti di punta. domina la propria categoria laureandosi campione con un perentorio . Splendido anche il percorso di , protagonista di un duello sul filo dei millesimi fino all'ultima gara: chiude il campionato con il rivale, vedendo sfumare il titolo soltanto per la discriminante dei piazzamenti. Riccardo Battaglia – La rivelazione: Il giovane talento del team si conferma tra le note più liete dell'annata, tenendo testa ai big e conquistando un prestigioso 3° posto di categoria , fondamentale per il bilancio della squadra. Per lui si chiude un capitolo importante: nella prossima stagione intraprenderà una nuova avventura sportiva, lasciando un grande ricordo all'interno del box.

Il giovane talento del team si conferma tra le note più liete dell'annata, tenendo testa ai big e conquistando un prestigioso , fondamentale per il bilancio della squadra. Per lui si chiude un capitolo importante: nella prossima stagione intraprenderà una nuova avventura sportiva, lasciando un grande ricordo all'interno del box. Gianluca Cariola – Il ritorno: Dopo il serio infortunio patito a inizio stagione, Cariola ha firmato uno dei recuperi più applauditi del paddock. Tornato in pista contro avversari già rodati, ha saputo stringere i denti e superare i propri limiti fisici, portando a casa una vittoria morale dal peso specifico enorme per tutto il gruppo.

Dopo il serio infortunio patito a inizio stagione, Cariola ha firmato uno dei recuperi più applauditi del paddock. Tornato in pista contro avversari già rodati, ha saputo stringere i denti e superare i propri limiti fisici, portando a casa una vittoria morale dal peso specifico enorme per tutto il gruppo. Sabato Fiasco – La resilienza: Il veterano della squadra ha visto la propria stagione interrotta bruscamente da un grave infortunio. Un brusco stop che non ne ha però scalfito lo spirito competitivo: l'obiettivo è già fissato sul rientro in pista, più determinato che mai a prendersi la propria rivincita sportiva.

La guida del team

Dietro i successi in pista c'è la visione del patron Gionatan Scelfo, figura centrale e punto di riferimento costante per piloti e staff. La sua gestione, fondata sulla fiducia reciproca e su un forte senso di appartenenza, si è rivelata l'arma in più per superare le difficoltà numeriche della stagione e trasformare la Scelfo Mechanical Solutions in una delle realtà più solide e rispettate della BKQ Europe Cup.