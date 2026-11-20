Si chiude con un prestigioso successo nazionale l'intensa stagione agonistica di Patrizia Sciascia. Affrontata con dedizione e professionalità, l'anno sportivo ha visto la pilota portacolori della scuderia ALMA Racing mettersi in luce nella classifica femminile della Coppa Rally di Zona 2, per poi coronare il percorso con la conquista del titolo nazionale nella Finale Coppa Italia Rally ACI Sport a Lucca.

Un risultato di rilievo ottenuto al volante della Škoda Fabia RS Rally2 gestita egregiamente dalla MM Motorsport. Il team lucchese, ha affiancato la Sciascia per tutta la stagione, accompagnandola altresì nella vittoria di categoria sugli insidiosi e selettivi tracciati del 61° Rally Coppa Città di Lucca. In quest’ultima occasione, a dettare le note alla sanremese, tornava l’esperto Roberto Longo.

Un risultato frutto di un programma articolato su quattro impegni stagionali, partendo dal Rally Vigneti Monferrini, poi proseguito con il Rally Il Grappolo, il Rally della Lanterna e terminato con un brillante podio assoluto al Rally delle Palme. Uno scenario che ha regalato momenti di gloria, alternati ad altri con qualche difficoltà di adattamento in più alle numerose condizioni generatesi, ma affrontati tutti con un grande spirito. Battute condivise a freddo con la driver sanremese, a posteri di una lunga ed impegnativa trasferta toscana: “A Lucca è stato veramente difficile gareggiare, in una gara funestata dal meteo avverso, dove l’obiettivo più importante era quello di non commettere errori ed evitare eventuali uscite di strada. Importante l’apporto di Roberto Longo alle note, così come i consigli fornitici da alcune persone di fiducia presenti in Toscana, che ci hanno permesso di conoscere in tempo reale le condizioni del fondo in continuo cambiamento” - esordisce la portacolori ALMA Racing che poi prosegue – “Il successo maturato nella categoria femminile è il giusto riconoscimento per una lunga stagione costruita tra sacrifici e determinazione. A tal proposito una doverosa menzione tengo a portarla ad amici e sponsor che ci hanno supportato lungo quest’anno. Tra questi, Unipolglass Roma, Paninoteca Scacco Matto – Bardolino, Style Car Carrozzeria – Sanremo, MomoRent – Chieri, Impresa Gambazza - Piacenza, Cocco&Drilli – Sanremo, Lavanderia Martinengo - Fossano, Estetica Chiara – Arma di Taggia e Ristorante Due Laghi. A loro si aggiungono Sandro Sciascia, i miei carissimi amici Massimo e Loredana Bondi, Alberto Anselmi, Mauro Aresu da Palau che mi ha seguito costantemente con le energie ed infine Kevin Codenotti. Per ultimi, ma non per ordine di importanza, il team MM Motorsport, Pirelli, la scuderia ALMA Racing e Grafiche Ottoquadro di Berni per le livree. Tutti hanno giocato un ruolo davvero importante in questo lungo venti-ventisei”, conclude nel suo lungo intervento.