Nella serata di Mercoledì 18 Novembre si è concluso all' Enjoy Center il 24° Torneo degli "Enti Pubblici" di Bowling - Trofeo “Makhymo”. Classico appuntamento autunnale organizzato da Albatros Comunicazione con il patrocinio del Comune di Asti ed il “supporto” di Banca di Asti, Makhymo, Supermercati Despar e Centrale Latte d’Italia “Tapporosso”.

Con 66 giocatori quest’anno in pista, ad iscrivere per la 4a volta il proprio nome sull'albo d'oro è stata la formazione del CRASL (già sull’Albo d’Oro nel “2005 - 2026 - 2023) che, grazie ai 1.429 punti totalizzati dai suoi 11 finalisti, ha superato all'epilogo Pol. CR Asti (1.419), Pol. Penitenziaria (1.416), CRAL ASP (1.351), R.F.I. (1.238) e GSH Pegaso (927).

Con il titolare dell’Enjoy Center Antonio Andriotta ed i figli Gaia e Simone a premiare i protagonisti all’epilogo, la miglior performance della serata è stata realizzata da Flavio Cavallo (187) della Pol. C.R. Asti che ha preceduto Sandro Chia (185) della Pol. Penitenziaria, Alessandro Ceretti (176) dell’R.F.I., Fabrizio Rolla (170) del CRAL Asp e Raffaella Napolitano (157) della Pol. Penitenziaria. Quest’ultima anche miglior punteggio individuale femminile, davanti a Camilla Simonelli (155) e Federica Monticone (170), entrambe del CRASL. A seguire Sabrina Dell’Angelo (130) della Pol. C.R. Asti e Valentina Cotza (127) della Pol. Penitenziaria.

Quale "Responsabile + mirato" si è “riproposto” Fabrizio Rolla (170) del CRAL Asp che ha preceduto Paolo Carretto (136) della Pol. C.R. Asti, Marco Didomenicoantonio (125) del G.S.H. Pegaso, Luigi Trapasso (124) della Pol. Penitenziaria, Giuseppe Mussa (119) della R.F.I. e Fabio Scapparino (117) del CRASL.

Nella classifica degli Enti più vincenti negli anni (l'esordio nel 1999 con vittoria dell'Enel) conferma la leader-ship il CRAL ASP che con 9 successi (2000 - 2001 - 2002 - 2006 - 2007 - 2014 - 2022 - 2024 e 2025) precede la Pol. C.R. Asti (2010 - 2011 - 2012 - 2015 - 2017) accredita di 5 vittorie. Con 4 “sigilli” CRASL (2005 - 2026 - 2023 e 2026), a “quota” tre R.F.I. FS (2003 - 2008 - 2013). Due le volte dell’ Enel (1999 - 2009) ed una vittoria infine per la Pol. Penitenziaria (2004).